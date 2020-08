GP Belgio: Concesso l’ingresso ad ulteriori 10 membri a team

Lettura in 1 minuto

In occasione del GP del Belgio, team di F1 potranno portare con se ulteriori 10 membri, ciò grazie al rientro dei camper per il servizio di ristorazione.

Ritorneranno i camper nel paddock del GP del Belgio, con l’integrazione del servizio di ristorazione privata, ed è proprio per questo motivo che i membri dei team autorizzati ad accedere nel paddock aumenterà da 80 a 90.

Fino al Gran Premio di Spagna delle 80 persone autorizzate, 60 dovevano essere meccanici e ingegneri, mentre le restanti 20 dovevano essere piloti, i loro rappresentanti e il personale addetto alla comunicazione.

LA MODIFICA PER SPA

Tuttavia, in seguito all’annuncio del ritorno dei camper nel paddock del circuito di Spa-Francorchamps, i team potranno portare ulteriori 10 membri, utile per il funzionamento dei diversi servizi di hospitality e per il servizio di catering.

Tutto ciò è un passo in avanti verso la normalità, che si è salutata dopo i test pre-stagionali di Barcellona a causa della pandemia da Covid-19, ma attualmente il ritorno dei camper è limitato per al Belgio, anche se si prevede un’utilizzo per tutte le gare europee.

IL DIVIETO

Non solo permessi, ma anche divieti, nonostante sia stato concesso l’ingresso dei camper, la FIA ha informato tutti i dieci team di Formula 1, che rimane ancora in vigore il divieto di introdurre ospiti o persone provenienti dall’estero, infatti, le strutture ricettive avranno una sorveglianza costante durante l’intera durata del weekend.

Le uniche eccezioni possibili, oltre al normale accesso dei membri dello stesso team, sarà nei confronti del personale addetto alla stampa, ovviamente previa autorizzazione, considerato che tutto il personale dei media che ha accesso al paddock viene sottoposto a tampone come i piloti e tutti i membri dei team.