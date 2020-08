Hamilton spiega le ripercussioni del Covid 19

La Formula 1 ha iniziato la sua stagione a Luglio nonostante il Coronavirus, anche se con un protocollo rigoroso per evitare l’aumento dei contagi

Lewis Hamilton afferma cosa vuol dire essere un pilota e lottare per un Mondiale in circostanze come quelle attuali con il Covid-19, soprattutto dal momento in cui è sulla buona strada per eguagliare Michael Schumacher nei titoli. Ammette che, durante questo periodo caratterizzato dalla Pandemia, in alcune occasioni si sente solo, anche se sottolinea che tale stato d’animo è il medesimo per tutti.

“Penso che sia sicuramente una sfida, siamo tutti sulla stessa barca. Probabilmente, il percorso di un pilota di Formula 1 che lotta per un campionato a volte può sembrare una strada solitaria. Quest’anno è stato amplificato dal dover limitare il contatto con le persone che solitamente fanno parte della tua cerchia e caratterizzano la tua routine nel Circus“ dichiara al portale Crash.net.

HAMILTON SPIEGA COM’E’ CAMBIATO IL SUO STILE DI VITA CON IL COVID 19

Il britannico ha ridotto notevolmente la sua presenza a eventi legati alla musica, alla moda e ai viaggi personali. Inoltre, durante le settimane del Gran Premio vive solo con Angela Cullen, il suo allenatore e Roscoe, il suo cane. Hamilton è molto prudente e non vuole correre il rischio di contrarre il Covid-19. “Prima di questa pandemia, viaggiavo e praticavo attività che alimentavano la mia positività. Quest’anno purtroppo stare con gli amici e trovare l’equilibrio perfetto è molto difficile. E’ difficile da esprimere a parole, è una vera sfida, un test psicologico“ spiega.

Per il sei volte campione del mondo la cosa più difficile è stare lontano dalla sua famiglia. Oltre a non portarli con sé nei weekend di gara, non vive con loro a casa. Tuttavia, è concentrato al 100% sul raggiungimento di questo nuovo titolo in modo da poterlo festeggiare, quando la stagione volgerà al termine, con le persone a lui più vicine. “Non so come sia per voi, come state affrontando questo periodo. Io sono più concentrato che mai ed è come fare una maratona. So che mi divertirò di più alla fine dell’anno, quando forse non ci saranno molti rischi e spero di poter presto stare con la mia famiglia” conclude così Hamilton.