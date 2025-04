GP Bahrain, Ferrari: “Lavoreremo per ridurre quel gap”

GP Bahrain, terminato il venerdì di prove libere, per la Ferrari che ha lavorato sulle novità. Esordio in Formula 1 per Beganovic

La Ferrari prova ad alzare la testa, dopo un inizio di stagione non all’altezza, e lo fa al GP Bahrain. Il weekend è iniziato, con la prima giornata dedicata alle due sessioni di prove libere, che ha visto la Scuderia Ferrari scendere in pista, coinvolgendo tre piloti: oltre ai titolari Lewis Hamilton e Charles Leclerc, nella prima sessione ha esordito in un weekend di Formula 1, Dino Beganovic, giovanissimo talento svedese della Ferrari Driver Academy.

L’obiettivo della giornata, era valutare il primo pacchetto di aggiornamenti portati in occasione del GP Bahrain, che hanno riguardato il fondo e il diffusore.

Il nuovo fondo della vettura, si è comportato secondo le aspettative. Oltre a questo, c’è stato tanto lavoro sulla messa a punto della vettura, tra le difficoltà emerse in questo inizio di campionato, sfruttando come base di partenza i dati dei test dello scorso febbraio, i quali sono risultati in parte utili, vista la differenza di temperature e condizioni atmosferiche, che la Scuderia e l’intera Formula 1 si è trovata in questo weekend del GP Bahrain.

Ora è tempo di analizzare i dati, e nella giornata di sabato si continuerà a lavorare, sfruttando la terza e ultima sessione di prove libere, per preparare al meglio le qualifiche.

Leclerc: “Massimizzare il potenziale della vettura”

“Abbiamo trovato temperature molte più alte, rispetto ai test svolti qui. Il feeling con la vettura è stato diverso, e dobbiamo lavorare per adattarla a queste condizioni. Ci lavoreremo su questa sera, e cercheremo di ottimizzare il set-up,” le prime parole di Charles Leclerc.

“Sto cercando di spingere in una direzione, che mi permetta di tirare fuori il massimo dalla vettura in base al mio stile di guida. I nostri avversari al momento sono decisamente davanti, ma sono motivato a colmare quel gap il prima possibile“.

Infine: “Ci dobbiamo concentrare su massimizzare il potenziale della nostra vettura: penso che possiamo ancora trovare della performance, prima delle qualifiche. Faremo di tutto per sfruttare al massimo, l’aggiornamento che abbiamo portato. Vediamo dove questo lavoro ci porterà domani”.

Hamilton: “Il giro con le Soft… buono”

“La prima sessione è stata piuttosto complicato, per via del caldo, che ha reso difficile trovare grip. Dunque non è stata una sessione particolarmente rappresentativa,” le prime parole di Lewis Hamilton, al termine delle prove libere sul circuito del Sakhir.

“Nel secondo turno, abbiamo fatto un passo in avanti: il giro con le Soft sembrava buono, ma sono andato un po’ lungo all’ultima curva e ho perso tempo. I nostri giri in configurazione gara sono stati costanti, ma gli altri sembrano competitivi in tutte le condizioni. Questa notte lavoreremo sodo per cercare di ridurre il gap,” ha aggiunto in conclusione il 7 volte campione del mondo.

Berganovic: “Esperienza fantastica”

Dino Berganovic ha voluto commentare, il suo esordio in un weekend di Formula 1 al volante della SF-25: “Fare la mia prima apparizione ufficiale in Formula 1, al volante di una Ferrari è stato un vero privilegio: questo in Bahrain è un giorno che ricorderò per sempre. È stata un’esperienza fantastica, della quale mi sono goduto ogni singolo momento”.

“Abbiamo completato il programma senza intoppi, e spero di aver contribuito per aiutare il team. Ringrazio Charles, la squadra e la Scuderia Ferrari Driver Academy per quest’opportunità”.

In conclusione: “Ora mi concentrerò sulla stagione in Formula 2. Farò del mio meglio per sfruttare al massimo anche lì, tutto ciò che ho imparato oggi”.