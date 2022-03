GP Bahrain, piloti Red Bull: “Tutti i team sono molto vicini”

Finito il venerdì di prove libere del GP Bahrain, prima tappa del mondiale di Formula 1 2022. Red Bull molto bene, sentendo dalle parole dei piloti

Va finalmente in archivio il primo venerdì di prove libere della stagione di Formula 1 2022, sul circuito del Sakhir, sede del GP Bahrain. Red Bull molto bene, soprattutto con Max Verstappen. Sergio Perez, sembra faticare un po’ rispetto al compagno di squadra. Ma, com’è consuetudine, occorrerà aspettare l’evolversi del weekend per avere una chiara situazione.

La prima sessione di prove libere, è stata utilizzata per continuare il lavoro, intrapreso nei test, concentrandosi anche sui nuovi pneumatici Pirelli da 18 pollici. Red Bull che ha provato anche alcune soluzioni, tra cui una nuova sospensione posteriore, ha iniziato a girare con gomma media.

Nella classifica dei tempi, seppur non nelle prime tre posizioni, Max Verstappen e Sergio Perez, a lavoro in vista della gara, appaiono in buona forma. Ottimi segnali in vista del prosieguo del weekend.

Seconda sessione di prove libere, disputatosi verso sera e con temperature simili a quello che piloti e vetture troveranno sia in qualifica, sia in gara. Cosa utile, per preparare la strategia in vista del gran premio. Max Verstappen è andato meglio, anche nella simulazione del passo gara. Il campione del mondo in carica, conclude in prima posizione la sessione, in 1:31.936. Sergio Perez con la seconda RB18, è settimo con il miglior crono in 1:32.958.

Fastest in FP2 👊 Max tops the session with a 1:31.936 and Checo is P7 with a 1:32.958 🏁 #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/tMNkI97xWh — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 18, 2022

VERSTAPPEN: “Abbiamo provato alcune cose sulla macchina”

“La macchina l’ho sentita molto bene oggi. L’aver svolto qui i test, la scorsa settimana, significa di aver iniziato nel posto giusto. Abbiamo avuto una lineare e tranquilla giornata, perciò sono molto felice. Abbiamo provato anche alcune cose sulla macchina in ogni sessione. Sembra che funzionino bene,” ha così esordito Max Verstappen.

“Vediamo, che Ferrari sta spingendo molto, e sono molto vicini. Il ché è molto eccitante. Ora, guardiamo avanti, dobbiamo aspettare e vedere, le regolazioni dei motori degli altri team. Al momento, nessuno era in modalità qualifica, quindi penso che tutti abbiano ancora molto da dare,” ha così aggiunto l’olandese.

Infine: “È bello, poter vedere i team, così vicini tra di loro. In linea generale, è questo che tutti vogliono e penso che nel corso del tempo, i team si avvicineranno ancora di più”.

Good first day back at the office, the car felt great today👌 Let’s keep this thing going into the weekend 🤙#KeepPushing 👊 #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/JMtjoIH544 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 18, 2022

Perez: “Tanto lavoro da fare. Sono speranzoso…”

Ora la parola va a Sergio Perez, pilota messicano al suo secondo anno in Red Bull: “È fantastico essere in pista per una nuova stagione. Avremo del lavoro da fare, per trovare il giusto compromesso con il set-up. Abbiamo provato diverse configurazioni, su entrambe le vetture. Quindi, penso che abbiamo delle buone informazioni, a cui guardare. Da lì, troveremo il meglio per le qualifiche di domani”.

“Stiamo imparando molto a livello di degrado gomme e tante altre cose. C’è tuttora del lavoro da fare, ma sono speranzoso nel poter avere una giornata positiva domani. La seconda sessione di prove libere, si rivelerà la più utile prima delle qualifiche, per via delle condizioni, che dovrebbero essere simili. Penso che sarà interessante vedere, dove gli altri saranno sabato sera,” ha poi aggiunto.

In conclusione: “Il gruppo è molto vicino, e penso che la gara sarà davvero serrata. Si prospetta una gara interessante”.