GP Bahrain, FP1: Gasly a sorpresa si prende la vetta

Pierre Gasly, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono i primi tre della classica delle FP1 del GP del Bahrain. Al di là di ciò, ecco com’è andata

La giornata è iniziata seguendo un nuovo format che ha visto nella mattinata quella conferenza stampa che classicamente aveva spazio al giovedì. Solo dopo sono andate in scena le FP1 del GP del Bahrain, la prima sessione di un fine settimana ufficiale di Formula 1 (menomata però di un Sebastian Vettel positivo al Covid). Un’occasione per mostrarsi un po’ di più in vista di quando nel pomeriggio si comincerà a fare sul serio con la simulazione del passo gara.

SI ENTRA NEL VIVO

Per questo debutto Mercedes, come Alpine, è stata una delle squadre che più di tutte ha portato degli aggiornamenti utili a risolvere i problemi che li avevano attanagliati ai test Fra rastrelli e flow-viz i primi istanti sono stati dedicati ancora alla raccolta dati ed al compimento di giri utili a prendere familiarità. Almeno fino a che l’attività non è stata interrotta per alcuni minuti da una bandiera rossa provocata da alcuni pezzi persi da Esteban Ocon.



L’inconveniente ha successivamente costretto i francesi a montare la vecchia specifica della pance. Alla ripresa Red Bull e Mercedes hanno cominciato ad inanellare una serie di giri con gomma media. Ricordando che quest’anno fanno il suo debutto le Pirelli da diciotto pollici. Mentre le Ferrari erano impegnate con un lavoro diverso con la mescola più dura.

Le immagini hanno mostrato come alcune monoposto convivano ancora con il problema del porpoising; motivo per il quale ad esempio sulla W13 è stato introdotto un nuovo fondo. Altri ovviamente hanno cercato soluzioni come la Red Bull con la sua sospensione posteriori, o come la Ferrari con il diffusore.

CI SI SCOPRE?!

Guardando alla classifica dei tempi sia Max Verstappen che Sergio Perez, in compagnia di Fernando Alonso e del suo compagno di squadra, sono parsi quelli che prima degli altri hanno lavorato in vista della gara. Solo sul finire della sessione si sono uniti anche gli altri. Con George Russell prima e Pierre Gasly poi, che hanno strappato il tempo più veloce con la gomma rossa; ma anche con Charles Leclerc e Carlos Sainz che seppur con alcuni intoppi hanno portato a casa un primo vero giro veloce con la gialla.

Nelle retrovie Alfa Romeo è sembrata quella maggiormente sottotono, con Bottas che capace di girare solo alla fine. Insieme alla scuderia italo-svizzera, pure Haas e Mclaren non hanno particolarmente brillato finendo per occupare le ultime posizioni. Alla bandiera a scacchi delle FP1 c’è stato spazio per delle prove di partenza dalla griglia. C’è ancora molto da scoprire soprattuto per capire meglio la Mercedes, ma per questo l’appuntamento è dato alle FP2.