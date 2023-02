GP Bahrain: orari TV Sky, TV8 e streaming video

Dopo circa 4 mesi di pausa la Formula 1 scende in pista per questo primo appuntamento della stagione 2023.

I test hanno fatto vedere le novità che molti team hanno apportato alle vetture della passata stagione, anche se non sono mancate qualche polemica dopo il caso legato al Budget Cap.

Nel frattempo si riparte con la caccia a Max Verstappen, il campione uscente e dominatore della scorsa stagione con la sua Red Bull. La Ferrari, ora guidata da Fred Vasseur come team principal, cercherà di dare fastidio al team austriaco cercando di riportare a Maranello quel titolo mondiale che manca dal 2007. La Mercedes, invece, continuerà ad affidarsi alla coppia Hamilton-Russell.

La line-up del 2023 vedrà il debutto di Oscar Piastri alla McLaren che prenderà il posto di Daniel Ricciardo, passato alla Red Bull come terzo pilota. Poi Nyck De Vries all’AlphaTauri mentre Logan Sargeant sostituirà Nicholas Latifi in Williams. Ci sarà anche il ritorno di Nico Hulkenberg che sarà alla guida della Haas al posto di Mick Schumacher passato alla Mercedes come riserva. Cambio di casacca per Fernando Alonso che dalla Alpine si trasferisce all’Aston Martin dopo l’addio di Vettel mentre Pierre Gasly sostituirà il pilota di spagnolo.

Ma ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

GP BAHRAIN orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 03 marzo 2023 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 12:30 fino alle 13::30 e dalle 16:00 fino alle 17:00. Sabato 04 marzo 2023 alle ore 12:30 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 16:00.

Si comincia al calar del sole e si finisce sotto la luce dei riflettori, con la gara che inizierà alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207). Invece su TV8 potrete seguire la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Venerdì 03 marzo 2023

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 12:30 alle 13:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 16:00 alle 17:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Sabato 04 marzo 2023

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:30 alle 13:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 16:00 alle 17:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 21:30 – Differita su TV8*

Domenica 05 marzo 2023

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 16:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 21:30 – Differita su TV8*



* gli orari della differita, del GP del Bahrain in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio DEL BAHRAIN in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, NOW TV o in diretta testuale su F1world, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Bahrain International Circuit

Lunghezza giro: 5.412m

Giri: 57

Prima gara disputata: 2004

Web: bahraingp.com

Vincitori delle passate edizioni

Stagione Località Pilota vincitore Costruttore 2004 Sakhir Michael Schumacher Ferrari 2005 Sakhir Fernando Alonso Renault 2006 Sakhir Fernando Alonso Renault 2007 Sakhir Felipe Massa Ferrari 2008 Sakhir Felipe Massa Ferrari 2009 Sakhir Jenson Button Brawn-Mercedes 2010 Sakhir Fernando Alonso Ferrari 2012 Sakhir Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2013 Sakhir Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Sakhir Lewis Hamilton Mercedes 2015 Sakhir Lewis Hamilton Mercedes 2016 Sakhir Nico Rosberg Mercedes 2017 Sakhir Sebastian Vettel Ferrari 2018 Sakhir Sebastian Vettel Ferrari 2019 Sakhir Lewis Hamilton Mercedes 2020 Sakhir Lewis Hamilton Mercedes 2021 Sakhir Lewis Hamilton Mercedes 20212 Sakhir Charles Leclerc Ferrari

5 cusiosità sul Gran premio del bahrain

Guarda il video