GP Bahrain, Leclerc: “Non avremmo potuto sperare di meglio”

Il GP del Bahrain ha riportato la Ferrari di Charles Leclerc alla vittoria, e sotto podio il monegasco non ha di certo nascosto tutta la sua soddisfazione

Quello in Bahrain è stata un GP spaziale per Charles Leclerc che dopo due anni e mezzo è tornato alla vittoria riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio. Una gara fatta di una consistenza e di una velocità notevole che hanno permesso al monegasco di tenere dietro un Max Verstappen e una Red Bull che le hanno provate tutte (almeno finché l’olandese non è stato costretto al ritiro a meno di due giri dalla bandiera a scacchi).

IL MIGLIOR DEBUTTO POSSIBILE

“Sono davvero felice. Gli ultimi due anni sono stati tanto difficili per la squadra, sapevamo che questa sarebbe stata una grande opportunità per noi ed i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario consegnandoci e costruendo questa monoposto fantastica. Siamo partiti nel modo migliore possibile con pole position, vittoria, giro e doppietta con Carlos”.

“Non avremmo potuto sperare di meglio. Grazie a tutti voi ragazzi che avete continuato a sostenerci negli ultimi due anni che non sono stati semplici; però è incredibile essere tornati al top”. Così Charles Leclerc ha ringraziato gli uomini di Maranello ed i suoi tifosi.

“[ndr. Con Max] ho provato di essere il più intelligente possibile sfruttando il DRS quando dovevo, cercando di frenare presto in curva 1 per essere appena dietro di lui al punto del DRS. Ed ha funzionato. Ho ripreso la prima posizione, e sono contento che siamo riusciti a far funzionare la strategia. Non avrei voluto che ci fosse [ndr. la Safety Car] però sono riuscito a ripartire alla grande e questo mi ha dato un po’ di margine per gestire la gara fino alla fine“, il commento a caldo.