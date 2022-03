GP Bahrain, Sainz: “La Ferrari è tornata”

Domina la Ferrari al GP di Bahrain con una strepitosa doppietta: Sainz è felice e pronto per lavorare e migliorarsi ulteriormente

Fenomenale giornata a Sakhir per il Cavallino. La Ferrari ha firmato un 1-2 nel GP del Bahrain grazie al primo posto ottenuto da Leclerc e da Sainz, il quale sale sul secondo gradino del podio. Lo spagnolo ha percorso quasi tutta la gara in terza posizione, ma ha sfruttato la ripartenza dopo la Safety Car dovuta all’incendio della monoposto di Gasly per superare Verstappen. Non si può certo nascondere come l’olandese stesse riscontrando problemi già da qualche giro, finendo per ritirarsi poco dopo il sorpasso, ma Sainz aveva dato l’impressione di poter superare il campione del mondo già dal rientro della macchina di sicurezza.

“Siamo riusciti a ritornare”

Mancava dal 2019 una vittoria e una doppietta per la scuderia di Maranello. Oltre due anni di attesa, che hanno reso la giornata odierna ancor più lieta per i Tifosi. Sainz ha parlato ai microfoni della Formula 1, lasciandosi andare alla gioia per il risultato. “Carlos congratulazioni, tenace come sempre, sei stato premiato con questo secondo posto e una doppietta per la Ferrari” così è stato incalzato il pilota Ferrari nell’intervista. “Sì, innanzitutto congratulazioni a Charles e alla Ferrari. la Ferrari è tornata ed è tornata davvero, con una bella doppietta, i due posti che il team dovrebbe sempre occupare. Avrebbe dovuto farlo anche negli ultimi due anni ma con il duro lavoro ci siamo riusciti a ritornare” risponde dunque Carlos.

Commenta anche le sue difficoltà durante il Gran Premio. “È stata una giornata complicata per me, non voglio mentire, non avevo il passo però sono riuscito a tenere duro e alla fine a portare a casa questo risultato per il team. Ho un po’ di lavoro de fare nelle prossime giornate, sono sicuro che tornerò ancora più forte“. A queste affermazioni, l’intervistatore si è domandato se non fosse un po’ severo con sé stesso. Allo stesso tempo, però, a domandato le sensazioni avute dal pilota visti i problemi di Verstappen.

“Alla ripartenza ho avuto una bella opportunità perché sono ripartito in modo molto pulito dietro Charles e Max, lui si è difeso molto bene, devo essere onesto. Poi ho visto delle luci rosse che lampeggiavano sul retro della sua macchina e ho detto “questa è la mia opportunità“, quindi ho attaccato. Lui è stato sfortunato perché stava guidando bene e meritava il secondo posto però io ho fatto un bel tentativo, lui si è dovuto ritirare, è andata così, bene per la Ferrari” termina lo spagnolo.