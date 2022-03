GP Bahrain, ordine d’arrivo

La vittoria è andata a Charles Leclerc, che riporta al successo la Ferrari. Carlos Sainz completa la doppietta del Cavallino Rampante. Chiude a podio Hamilton.

Non potranno più chiamarla Formula Noia. Il primo appuntamento della “nuova Formula 1”, con la nuova generazione di vetture, non ha tradito le attese. Sul circuito del Bahrain è andato in scena uno spettacolo entusiasmante, grazie a delle monoposto che permettono di seguire in modo molto più ravvicinato l’avversario che si ha davanti. Ad aggiungere ulteriore imprevedibilità una gestione delle gomme apparsa molto più ardua del previsto e dei pit-stop molto più lenti e macchinosi delle passate stagioni, per colpa degli inediti pneumatici a 38 pollici.

Alla fine la vittoria è andata al poleman, Charles Leclerc, che rompe un digiuno Ferrari che durava da Singapore 2019. Il monegasco ha abbinato aggressività e freddezza. Prima si è difeso con tenacia ai ripetuti attacchi di Max Verstappen dopo il primo pit-stop. Nella parte conclusiva ha amministrato con lucidità alla ripartenza della Safety Car, avviandosi ad un meritato successo, il terzo in carriera.

Carlos Sainz completa la doppietta Ferrari, un risultato conquistato negli ultimissimi giri con un vero e proprio harakiri della Red Bull. Il team di Christian Horner, sul più bello, ha pagato dei gravi problemi di affidabilità che hanno messo fuori dai giochi sia Verstappen che Perez. Un colpo duro da digerire per le ambizioni del team che, almeno ai nastri di partenza, era pronto a recitare il ruolo di favorito.

Terzo e quarto posto per le Mercedes di Hamilton e Russell, che in attesa di migliorare la vettura può godersi un risultato pesantissimo, anche e soprattutto per il morale. Da sottolineare la grande prova di Magnussen e Bottas. Completano la zona punti Magnussen, Bottas, Alonso e Zhou.

ORDINE D’ARRIVO