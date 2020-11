GP Bahrain: la griglia di partenza definitiva

Il Gran Premio del Bahrain, del quale abbiamo la griglia definitiva dopo le qualifiche di questo pomeriggio, ha rispettato le aspettative di molti. Le condizioni – sia quelle meteo che tutto sommato anche quelle della pista – sono risultate piuttosto stabili: nonostante una leggera pioggia imprevista nella giornata di ieri. Dopo la scorsa gara i piloti ritornano su un circuito conosciuto, a delineare ciò è anche la ricomparsa delle Mercedes in prima fila.

Lewis Hamilton si aggiudica ancora una volta la pole position. Dietro di lui, troviamo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Entrambi seguiti da Max Verstappen, che questa volta non è riuscito a tenere i ritmi dello scorso weekend a 0”414 dal britannico. Anche lui seguito dal compagno di squadra, Alexander Albon. Va decisamente male alle Ferrari, che si ritrovano entrambe fuori dal Q3, e partiranno dall’undicesima e dodicesima posizione.

A esseri eliminati nel Q1 sono Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, Romain Grosjean e Nicholas Latifi. Delle qualifiche non al massimo delle loro possibilità, con dei tempi nettamente inferiori a quelli degli altri piloti.

A fermare, seppur per poco, il Q2 è la bandiera rossa causata da Carlos Sainz dopo essersi fermato in pista. Poco dopo tutti i piloti sono ripartiti con le soft, tranne Sergio Perez che ha deciso di uscire dai box con le medium. Eliminati nel Q2: Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Lance Stroll, George Russell, Carlos Sainz.

