GP Bahrain: momenti di paura per Grosjean

Sul circuito del Sakhir le prime battute del Gran Premio sono state molto tese e hanno visto il pilota della Haas protagonista di uno spaventoso incidente

Romain Grosjean è stato letteralmente miracolato. Quello che è andato in scena durante la partenza del GP del Bahrain è stato forse uno degli incidenti più spaventosi della storia degli ultimi anni della Formula 1. La monoposto è andata a sbattere contro le barriere ed è andata subito a fuoco, dividendosi in due e lasciando il pilota praticamente illeso.

Grosjean, come è stato comunicato dalla squadra, ha riportato qualche piccola ustione alle mani e alle caviglie, ma sta nel complesso bene. Sicuramente quanto accaduto ha lasciato in lui paura, sgomento e stordimento. Erano anni che non si vedeva un incidente simile. Le immagini che si sono susseguite immediatamente sui social lasciano ben poco spazio all’immaginazione e fanno venire la pelle d’oca.

UPDATE: Romain has some minor burns on his hands and ankles but otherwise he is ok. He is with the doctors just now.#HaasF1 #BahrainGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

UNA PARTENZA AD ALTA TENSIONE AL GP DEL BAHRAIN

Sono stati secondi interminabili quelli che hanno separato l’impatto di Romain Grosjean dalla sua uscita dalla monoposto in fiamme. Gli stessi secondi interminabili che hanno separato tifosi e team dalla comunicazione sul suo stato di salute. Frastornato, ma sulle sue gambe e con l’aiuto dei commissari di pista, il francese è stato accompagnato all’ambulanza e trasportato al centro medico per ulteriori accertamenti.

Nel mentre, dalla pit lane arrivavano applausi e supporto per quello che, agli occhi degli altri piloti e team, è sembrato un piccolo miracolo. Al di là dell’incendio, che ha sicuramente reso la cosa ancora più preoccupante, ciò che ha spaventato e lasciato con il fiato sospeso chi stava assistendo alla gara è stato il guardrail…oltre che la monoposto spezzata in due. A causa del forte impatto, inoltre, uno degli pneumatici è voltato dall’altra parte delle barriere.

SOCCORSI IMMEDIATI E SANTO HALO PER GROSJEAN

Tempestiva è stata la mobilitazione dei commissari di gara sul circuito del GP del Bahrain, che sono intervenuti con gli estintori per spegnere le fiamme e portare supporto al pilota della Haas. Inoltre, l’auto medica si trovava in quel momento molto vicina al luogo dell’incidente, dato che seguiva le monoposto in partenza del GP del Bahrain. Di conseguenza, i soccorsi sono stati molto celeri, e hanno giocato un ruolo fondamentale nell’aiutare Grosjean a uscire praticamente illeso dalla vettura.

A questo si unisce la presenza dell’halo. Da quando questo dispositivo è stato introdotto in Formula 1, quello di oggi è stato uno degli incidenti più spettacolari e pericolosi andato in scena. E ha salvato la vita a Grosjean. Sembra infatti che, se l’halo non fosse stato presente, il pilota avrebbe potuto perdere conoscenza e non avrebbe potuto scappare dalla monoposto in fiamme.