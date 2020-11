GP Bahrain, Verstappen: “Difficile battere Mercedes”

Max Verstappen scatterà dalla terza posizione in griglia di partenza alle spalle dei soliti Hamilton e Bottas

Per l’ennesima volta Max Verstappen chiude la sessione di qualifica al terzo posto, dietro alle Mercedes di Hamilton e Bottas. Un piazzamento al quale sembra ormai abbonato, viste le gerarchie che hanno contraddistinto questa annata. Ma forse, in realtà, in casa Red Bull questa volta sognavano di fare il colpaccio. Con il miglior tempo fatto segnare nelle FP3 proprio da Verstappen si pensava che almeno in Bahrain la Mercedes fosse aggredibile e invece così non è stato. Perchè proprio sul più bello Hamilton è stato in grado di scavare il solco, conquistando la Pole Position con un ultimo giro inavvicinabile per i rivali.

“Siamo andati piuttosto bene. Ci mancava aderenza al posteriore nelle curve più lente. Nel complesso è stata una qualifica discreta, vedremo come andrà domani in gara. Questa pista è molto severa con le gomme, speriamo di trovare il giusto compromesso. Difficile sfidare Mercedes, già oggi hanno recuperato passo e domani sarà difficile batterli. Però abbiamo diverse mescole a disposizione e vedremo se questo potrà essere un vantaggio. Sostegno da Albon? Vedremo cosa accadrà. Io cercherò di stare vicino alle Mercedes e vedremo se qualcuno riuscirà a seguirci”, ha commentato a caldo l’olandese ai microfoni di David Coulthard.

Nei team radio durante la qualifica Max si è spesso lamentato di gomme troppo calde, per poi confessare nel finale di sentirsi sollevato per poter partire dal lato pulito. Vedremo se l’olandese riuscirà a sfruttare questo vantaggio per poter attaccare le due Mercedes alla prima curva. Sul circuito di Sakhir la Red Bull non trova la vittoria dal 2013, quando Sebastian Vettel riuscì a precedere sul traguardo le due Lotus di Kimi Raikkonen e Romain Grosjean. A Verstappen il compito di provare ad invertire questa tendenza.