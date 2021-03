GP Bahrain: la griglia di partenza definitiva

Lewis Hamilton passa il testimone della pole a Max Verstappen. Grande performance di Gasly e bene anche la Ferrari di Leclerc, quarta

Inizia finalmente la stagione 2021, la seconda in piena pandemia che già comincia con un’agguerrita sfida all’ultimo respiro tra Verstappen e Hamilton in cui è super Max a spuntarla. I loro compagni di squadra si classificano undicesimo Perez con la Red Bull e terzo Bottas con la Mercedes. La griglia di partenza del GP del Bahrain sembra essere piena di sorprese.

Si inizia bene in Ferrari, il nuovo arrivato Sainz si piazza ottavo e vola Charles Leclerc che conquista la seconda fila subito dietro a Bottas. A grande sorpresa un grande Gasly, dopo aver fatto il miglior tempo più volte mette la sua AlphaTauri in quinta posizione, davanti a Ricciardo per la prima volta su una McLaren. Un grande Alonso inaugura il suo ritorno piazzando la sua Alpine nona.

MA C’E ANCHE CHI NON CE L’HA FATTA: I TRE ROOKIE TUTTI DOPO LA DECIMA POSIZIONE

La Haas con i due rookie, Mazepin e Schumacher, purtroppo non ce la fa e resta a guardare dall’ultima fila, così come l’altro team motorizzato Ferrari, la Alfa Romeo con Giovinazzi e Raikkonen. Nella griglia di partenza del GP del Bahrain, i due si sono piazzati dodicesimo e quattordicesimo. Tsunoda dopo un super Q1 viene eliminato in Q2 e partirà tredicesimo.

Nelle ultime file, in sedicesima posizione Esteban Ocon con la nuova Alpine. Delude anche Vettel in diciottesima posizione per la sua prima stagione in Aston Martin. Dalla pole di oggi abbiamo visto un’inaspettata AlphaTauri e una Ferrari che sembra essere in forma. Una qualifica coinvolgente che sicuramente ha fatto da preview a una gara super avvincente domani alle 17 in Bahrain.

Ecco la griglia di partenza per il primo GP della stagione

PRIMA FILA

1 Verstappen (Red Bull)

2 Hamilton (Mercedes)

SECONDA FILA

3 Bottas (Mercedes)

4 Leclerc (Ferrari)

TERZA FILA

5 Gasly (Alpha Tauri)

6 Ricciardo (McLaren)

QUARTA FILA

7 Norris (McLaren)

8 Sainz (Ferrari)

QUINTA FILA

9 Alonso (Alpine)

10 Stroll (Aston Martin)

SESTA FILA

11 Perez (Red Bull)

12 Giovinazzi (Alfa Romeo)

SETTIMA FILA

13 Tsunoda (Alpha Tauri)

14 Raikkonen (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15 Russell (Williams)

16 Ocon (Alpine)

NONA FILA

17 Latifi (Aston Martin)

18 Vettel (Aston Martin)

DECIMA FILA

19 Schumacher (Haas)

20 Mazepin (Haas)