GP Bahrain, Hamilton: “Ho dato tutto quello che avevo”

Le qualifiche del GP del Bahrain, le prime della stagione hanno dato il loro responso con Max Verstappen poleman, e il campione del mondo Lewis Hamilton che lo insegue per 0.388s.

Quella del GP del Bahrain seppur la prima qualifica della stagione è stata molto emozionante non perché si è ritornati all’azione in pista, ma perché si è ritornati in pista con le carte mescolate e con tante incognite e senza alcuna certezza, difatti il poleman per eccezione Lewis Hamilton ha concluso in seconda posizione, congratulandosi in primis con il poleman:

“Devo fare le mie congratulazioni a Max, ha fatto davvero un ottimo lavoro. Ho dato tutto quello che avevo, purtroppo non è stato sufficiente. Penso che questo sia il meglio che si potesse fare in questo momento”, per poi proseguire parlando della nuova W12 ammettendo che: “Ho estratto il massimo potenziale dalla macchina, siamo cresciuti dai test ad oggi”.

IL RINGRAZIAMENTO ALLA SQUADRA

Per concludere ha poi voluto ringraziare comunque la squadra per il lavoro fatto in fabbrica in Inghilterra che hanno reso possibile comunque il posizionamento in prima fila: “I ragazzi in fabbrica hanno svolto un lavoro straordinario: i nostri aerodinamici hanno portato idee ed informazioni perfette per migliorare la macchina e per farci avvicinare alla Red Bull. Credo che essere così vicini, alla luce dei risultati dei test, fosse davvero il massimo a cui potessimo ambire”.