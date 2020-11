GP Bahrain, FP3: Verstappen al comando!

Nelle FP3 del GP del Bahrain Verstappen segna il miglior tempo

Questa mattina, i piloti sono scesi in pista per correre l‘ultima sessione di prove libere. I team hanno approfittato del tempo a disposizione per simulare la qualifica. Dopo un venerdì un po’ complicato, le FP3 sono state utili per trovare il feeling e l’assetto migliore per il GP del Bharain. I piloti hanno lavorato molto sulla gestione gomme, soprattutto in preparazione del giro lanciato, e sulla temperatura dell’asfalto.

A dieci minuti al termine delle prove libere, tutti i piloti sono scesi in pista per gli ultimi tentativi. E’ stata una lotta fino all’ultimo giro per Verstappen, Bottas e Hamilton che si sono giocati la prima posizione. In difficoltà, invece, le Ferrari che non sembrano aver risolto i problemi di ieri.

GP BAHRAIN, FP3: CLASSIFICA DEI TEMPI

Ad avere la meglio è stato Max Verstappen che ha segnato il primo tempo, seguito dalle due Mercedes di Bottas e Hamilton. Nonostante abbia avuto qualche problema con l’ala posteriore, il pilota olandese si è detto più contento rispetto a ieri, sottolinenado il miglioramento apportato in trazione. Hamilton, invece, non è del tutto soddisfatto. Infatti, si è più volte lamentato via radio di avere un posteriore un po’ ballerino.

Albon si è piazzato in quarta posizione, distaccato di sei decimi dal leader. A seguire troviamo la McLaren di Sainz e l’AlphaTuari di Gasly. Norris ha invece segnato il settimo tempo, davanti a Kvyat e alle Racing Point di Stroll e Perez. L’undicesima posizione è occupata da Ricciardo, davanti al suo compagno di squadra. Complessivamente è stato un buon giro quello di Ocon, che ha avuto problemi tecnici durante la sessione.

La prima Ferrari è quella di Vettel che ha siglato il 13esimo tempo, davanti all’Alfa Romeo di Giovinazzi e alla SF1000 di Leclerc. Buona la prestazione di Russell, che si è piazziato in sedicesima posizione davanti alle due Haas. A chiudere la classifica troviamo il finlandese Raikkonen e l’altra Williams di Latifi.

FP3 CLASSIFICATION Max Verstappen leads the two Mercedes in the final practice session – all 👀 will be on qualifying!#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/bovU9cToi2 — Formula 1 (@F1) November 28, 2020

