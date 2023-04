GP Azerbaijan, Verstappen furioso: “Perché rischiare?”

La partenza arrembante di Russell per la Sprint Race dell’Azerbaijan lascia di stucco Verstappen, che furioso a fine gara non le manda certo a dire

George Russell si è reso protagonista di una partenza sprint in tutti i sensi, ingaggiando una lotta all’ultimo respiro con Verstappen. Lotta che danneggiato la Red Bull del due volte campione del mondo. Perciò Max Verstappen nella Sprint Race del GP dell’Azerbaijan si è dovuto accontentare della terza piazza. La rabbia e la frustrazione dell’olandese è palpabile, infatti appena sceso dalla vettura ha subito avuto un duro confronto con il britannico della Mercedes. Polemica che lascia un po’ perplessi, visti i trascorsi arrembanti dell’olandese, che si è reso protagonista in più di un’occasione di episodi al limite.

Una polemica che lascia perplessi…

“Va bene così, non c’è nulla da chiarire. Non capisco come mai George abbia ritenuto necessario prendersi così tanti rischi al primo giro. Non aveva senso tutto ciò e basta guardare l’on-board per rendersi conto di ciò che ha combinato. Inoltre c’è un evidente buco nella mia fiancata, ma va bene così. Con le mescole non in temperatura è semplice che si verifichi un bloccaggio. Siamo comunque arrivati terzi e abbiamo ottenuto buoni punti, per il resto è andata come è andata, però…” ha così tuonato Max Verstappen nelle dichiarazioni a caldo post Sprint Race per il GP dell’Azerbaijan.

Oltre al ruota a ruota con George Russell, Max Verstappen ha avuto anche un contatto ravvicinato con il muro, ma l’olandese ribadisce che questo non ha creato alcun danno alla vettura. “Il contatto con il muro non ha creato alcun danno alla vettura. George in sottosterzo mi è praticamente venuto addosso, creando la voragine che si vede alla mia fiancata. Ma ripeto va bene così, adesso è importante concentrarsi su domani“. Insomma parole dure da cui traspare tutta la rabbia e la frustrazione del due volte campione del mondo. Riuscirà a ottenere la vittoria domani?