GP Azerbaijan, Leclerc: “Contento del secondo posto”

Gran Premio dell’Azerbaijan che si conclude per Leclerc in seconda posizione, ottimo risultato dopo i pessimi risultati delle scorse gare

Sprint race emozionante e combattute in terra azera. Il GP dell’Azerbaijan di Charles Leclerc si conclude in seconda piazza, dopo esser partito dalla pole position. Il monegasco completa la gara alle spalle di Sergio Perez, in ottima forma nel circuito di Baku, che si lancia con forza nella lotta per il titolo del mondo. Il pilota della Ferrari, grazie a una perfetta SF-23, è riuscito a conquistare la partenza dal palo delle due gare, ma a causa dello strapotere Red Bull si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. Durante l’ottavo giro il messicano, grazie alla potenza sprigionata dalla RB19, rompe gli indugi e conquista la prima posizione.

Leclerc dovrà capire come riuscire a mantenere la prima posizione, nella gara di domenica, provando a resistere allo strabiliante passo gara mostrato da Red Bull. In caso di successo, il monegasco, tornerebbe alla vittoria dopo un digiuno che dura dal GP dell’Austria 2022. La vittoria oltre a migliore l’umore della Ferrari, rilancerebbe Leclerc nella lotta per il titolo mondiale. Ma per quanto si è visto in queste prime gare stagionali anche una seconda o terza posizione verrà accolta dalla Rossa come una vittoria.

Le parole di Leclerc

“Possiamo lavorare su delle piccole cose per migliorare la monoposto in vista della gara di domani. La Red Bull, come pensavamo, ha un’ottimo passo gara, ma dobbiamo anche ricordarci in che situazione ci trovavamo nelle scorse gare. Se vincere non è possibile dobbiamo riuscire a raccogliere il massimo, infatti sono contento del secondo posto. Proveremo, nonostante la straordinaria velocità delle RB, a vincere domani. Non ho lottato con Checco per evitare di rovinare le gomme, finche mi è stato possibile sono rimasto in zona drs ma a causa del degrado non sono riuscito a fare di più“.