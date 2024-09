GP Azerbaijan, Mercedes: ottima giornata per le frecce argento

La Formula 1 ritorna in Azerbaijan per il GP di Baku: ottima la giornata di oggi con Hamilton terzo e Russell nono

Il circuito cittadino di Baku é notoriamente un circuito insidioso con una serie di sfide. Nella giornata di oggi diverse vetture hanno dovuto utilizzare l’uscita di emergenza durante entrambe le sessioni e la FP1 é stata interrotta tre volte per bandiera rossa.

Hamilton ha registrato il terzo miglior tempo in FP2, mentre in FP1 solo 0.066 s lo hanno separato da Leclerc. Quanto a Russell, ha terminato in nona posizione. Pare che la vettura abbia mostrato un buon equilibrio e un buon passo lungo il rettilineo del settore finale.

Baku track pics are something special pic.twitter.com/B4UCquC4Ma — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 13, 2024

Le parole di Hamilton

“Oggi è stata una giornata davvero buona. Mi sono divertito fin dall’inizio, perché la macchina si sentiva forte sin dai primi giri in pista. Abbiamo fatto alcuni passi positivi incrementali sulla configurazione. Non c’era nulla su cui tornare, e abbiamo continuato a costruire in tutto”, ha dichiarato Lewis Hamilton al termine delle FP2.

“Per quanto riguarda il ritmo, non abbiamo completato un numero enorme di giri nella nostra lunga corsa in FP2. Dovremo fare dei confronti stasera per vedere dove è la nostra velocità relativa. I nostri concorrenti soliti sembravano forti, ma penso che siamo lì o qualcosa del genere. Questo è incoraggiante ed era la nostra speranza in arrivo questo fine settimana. Resteremo prudenti e vigili. Stanotte lavoreremo duramente per cercare di trovare altri guadagni e vedere cosa possiamo fare domani in qualifica”, ha poi concluso.

Le parole di Russell

Sicuramente diverse le sensazioni per George Russell che chiude in nona posizione. “Oggi non è stato il venerdì più tranquillo che abbiamo mai avuto. Purtroppo, abbiamo perso un po’ di tempo con una sostituzione precauzionale dell’unità di potenza prima del FP2. […] Lavorerò sodo per migliorare, migliorerò il mio gioco per domani e colmerò il divario“, ha detto il pilota britannico.

“La buona notizia è che Lewis ha cercato molto velocemente. Ci incoraggia il fatto che la macchina sia forte e possiamo essere competitivi questo fine settimana. Sembra che molti team siano vicini, con la Ferrari in particolare che sembra forte. Se possiamo migliorare da un giorno all’altro, possiamo anche puntare a essere nel mix per le qualifiche e la gara di domenica“, ha poi concluso.