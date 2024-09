GP Azerbaijan , Qualifiche: Leclerc in pole position , Norris eliminato in Q1

Il GP dell’Azerbaijan accoglie i piloti della categoria regina nel circuito di Baku, e traccia la prima linea per la giornata di domani con la sessione di Qualifiche.

Dopo le sessioni di prove libere , i piloti sono pronti a fronteggiare la sessione di Qualifiche in vista del GP dell’Azerbaijan. A seguito del GP di Monza, alcune squadre fanno la conta di quanto accaduto fin’ora all’interno della stagione. Con una McLaren ormai in vetta, la Ferrari ha ormai stabilito un nuovo obiettivo, e con il Gran Premio di Monza in effetti, si toglie qualche soddisfazione. Se da una parte ci sono McLaren e Ferrari a darsi battaglia, dall’altra c’è una Red Bull che inizia a mostrare le sue debolezze.

Allo spegnimento dei semafori, le vetture escono dalla pitlane per fare il loro ingresso in pista. Nonostante i tempi molto rallentati, progressivamente si nota un innalzamento del ritmo sulla tabella dei tempi. Tuttavia, il traffico intenso, e un improvvisa bandiera gialla vanno a sabotare le prestazioni di alcuni piloti che faticano ancora nel trovare il giusto feeling con il grip del tracciato. Clamorosamente infatti, si assiste al rischio di eliminazione di Max Verstappen e successivamente alla definitiva eliminazione di Norris dal Q1.

Nei successivi minuti del Q2, i piloti tentano un nuovo approccio verso la pista con il tentativo di conservare tutti gli sforzi verso gli ultimi minuti. Nel frattempo, le Red Bull scendono in pista prendendosi la prima e la seconda posizione, a seguire Ferrari con terza e quarta posizione. Al termine del Q2, il pilota che sorprende maggiormente è Colapinto, arrivato sesto al termine della seconda sessione di qualifiche. Allo spegnimento dei semafori, i piloti affrontano l’ultima sessione delle qualifiche. Al termine del Q3, a conquistare la pole position è Charles Leclerc, seguito da Piastri e Sainz, con due Ferrari nelle prime tre posizioni.