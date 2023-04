GP Azerbaijan Sprint, Perez: “domani lotterò per la vittoria”

Sergio Perez si aggiudica la Sprint Race del GP Azerbaijan, davanti a Leclerc e Verstappen. Il pilota messicano nei 100 km della mini gara del sabato ha mostrato un ottimo passo: che possa lottare anche domani per la vittoria?

Perez trionfa nella Sprint del GP Azerbaijan. Il pilota messicano ricuce di alcune lunghezze il gap col suo compagno di squadra Max Verstappen nella classifica piloti. Scattato dalla seconda posizione, inizialmente il pilota #11 è rimasto alle spalle del leader Charles Leclerc, ma la Safety Car provocata da Tsunoda ha azzerato le carte in tavola, dando al pilota messicano la sua opportunità di trionfo

A conclusione della Safety Car, Perez è riuscito ad agganciarsi alla SF23 del pilota monegasco, sopravanzandolo. Da quell’istante, Perez compie giri da vero leader, riuscendo a creare un gap di ben tre secondi da Leclerc arrivando dunque, a tagliare per primo il traguardo. Nel post gara, il pilota #11 ha rilasciato le sue prime sensazioni sulla Sprint Race appena conclusa

SPRINT LAP 8/17 SERGIO PEREZ TAKES THE LEAD! He sends it down the inside of Leclerc at Turn 1 #AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/V8j2EMHT46 — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

Perez, Verstappen o Leclerc: chi trionferà a Baku?

“È stata una bella vittoria dopo tre sessioni complicate a avevamo tanta pressione. Abbiamo portato a casa il massimo dei punti oggi ed era l’obiettivo principale.” ha dichiarato il pilota messicano – “Domani avremo un carico di carburante molto superiore con condizioni diverse della pista. Oggi però abbiamo imparato molto da questa Sprint, dobbiamo esserne felici.”

Domani Perez scatterà dalla terza casella, alle spalle di Verstappen e del poleman, Charles Leclerc. Nonostante ciò, è fiducioso di poter lottare per la vittoria: “Sicuramente il terzo posto non sarà ideale per la partenza della gara di domani. Ma io ci proverò e lotterò per la vittoria” ha concluso. Non ci resta che attendere che scattino i semafori verdi domani, alle ore 13 italiane, quando scatterà il GP Azerbaijan: chi taglierà per primo il traguardo?