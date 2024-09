Williams, Colapinto: “Arrivare a punti, sensazione fantastica”

Weekend archiviato in maniera memorabile per la scuderia della Williams, che termina con entrambi i piloti in zona punti, ma ecco le parole del giovane Colapinto

Il weekend del GP di Baku si archivia mostrando luci e ombre di ogni squadra. Mentre la Red Bull chiude il box con il bilancio negativo, alcune squadre possono guardare alla fine del weekend con sufficiente soddisfazione. I 51 giri del gran premio hanno sicuramente regalato numerosi colpi di scena, dalla vittoria del giovane Piastri, fino all’incidente del 49esimo giro tra Perez e Sainz. Ma a sorprendere più di tutti, è i giovane pilota della Williams, Franco Colapinto finito a punti a solo due gare dall’inizio della sua nuova avventura con la scuderia.

Ma facciamo un passo indietro. Il giovane Franco Colapinto , classe 2000, respira il mondo delle competizioni sin dalla tenera età. Dopo una dovuta carriera all’interno dei kart, il pilota viene promosso a quelle categorie meglio definite come le “anticamere” della attuale Formula 1. Dopo aver fatto conoscere il proprio cognome all’interno sia della NASCAR che della Formula 3, il giovane pilota arriva a siglare un importante accordo con la Williams Racing Academy. Ulteriore salto di qualità avvenuto quest’anno, quando Colapinto è stato posto in sostituzione al giovane Sargeant, dopo essere sopravvissuto a una pessima metà stagione.

Le parole di Colapinto

Ad oggi, il giovane argentino guarda al risultato di gara, terminato settima posizione, e si esprime così in merito. “Arrivare a punti in una delle mie prime gare in Formula 1 è una sensazione fantastica. Sono così fiero del team e di quello che siamo riusciti a costruire oggi. Sono felice di essere riuscito ad ottenere qualche punto in modo da mostrare tutto il duro lavoro e sforzo che abbiamo riposto in questa ia seconda gara. Abbiamo avuto un bel ritmo oggi, siamo stati molto vicino alle Aston. Per finire settimi e ottavi insieme ad Alex, e ottavi nel campionato costruttori per me significa aver fatto un grande passo avanti. Dobbiamo continuare a imparare e a migliorare insieme per il resto delle gare che mancano. Non vedo l’ora di arrivare a Singapore prossima settimana.”