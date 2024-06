GP Austria, Sainz: “È stata una bella giornata per la Formula 1”

Lotta continua per il terzo posto: nel GP d’Austria, Sainz guadagna il terzo posto dopo una lotta continua con Russell

Carlos Sainz sale, ancora una volta, sul podio. Dopo gare burrascose per la Rossa, oggi è accaduto l’inaspettato. Oltre alla prima vittoria in assoluto di George Russell, la Ferrari di Sainz è riuscita a tornare alla ribalta e a guadagnarsi la terza posizione. Dal quarto posto sin dalla partenza, diversi sono i dubbi su questo inaspettato podio. Molti, infatti, si chiedono se Sainz sarebbe comunque arrivato terzo a questo GP d’Austria se non fosse stato per il contatto tra Norris e Verstappen.

Un incidente che ha totalmente stravolto le carte in tavola, e ha permesso al madrileno di salire su uno dei gradini più alti della classifica. Almeno per oggi. In un weekend piuttosto tranquillo per la scuderia italiana, il ventinovenne ha cercato di portare a casa il miglior risultato possibile. E, guardando la classifica, è possibile ammettere che il suo obiettivo sia stato raggiunto con successo.

Ritorno delle grandi battaglie?

“Oggi è stata una gara piuttosto movimentata” ha ammesso Sainz ai microfoni di Sky, subito dopo la gara. “Per noi è stata tutta questione di tenere il passo di George. Sapevamo che le Mercedes oggi potessero avere un minimo vantaggio e noi le abbiamo provate tutte per tenerci lì vicino. Ma poi è arrivato Oscar, velocissimo“, lo spagnolo ha continuato la sua analisi della giornata.

Ma il giovane ferrarista si ritiene soddisfatto del risultato. In fondo, un podio è pur sempre un podio. “Alla fine terzo posto credo sia un buon risultato” ha aggiunto Sainz nel post-gara. “Penso che possiamo essere abbastanza contenti e orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Portare a casa un terzo posto è un buon risultato” ci ha inoltre tenuto a specificare.

Da ammettere è che, tra tutti, l’argomento più discusso è sicuramente il contatto tra Verstappen e Norris. Avvenuto a pochi giri dalla fine. Ma su questo Sainz sembra avere le idee chiare: “Il fatto che ci sia così tanta azione davanti, ci mancavano delle belle battaglie. Noi purtroppo veniamo ancora da delle gare nelle quali non abbiamo quello che serve per lottare nelle vittorie, però stiamo facendo tutto il possibile come team per tornare in forma a Silverstone“.