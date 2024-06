GP Spagna, Ferrari: “C’è ancora molto lavoro da fare”

Un venerdì complesso sotto ogni punto di vista, che lascia perplessità ai due piloti della Ferrari impegnati nel weekend del GP di Spagna

Si alza il sipario sul circuito del GP di Spagna, dove questo weekend le due Ferrari scenderanno in pista alla ricerca di risultati migliori rispetto a quelli conquistati nel corso della tappa precedente. Per cercare di tornare a punti e di dimostrare quanto competitiva possa essere la monoposto, il team di Maranello trascorrerà la serata ad approfondire gli interventi necessari per ottimizzare al meglio il pacchetto di destinato a qualifiche e gara.

Il venerdì di prove libere, infatti, ha visto la Ferrari impegnata in un duro lavoro, alla ricerca di quanti più dati possibili per preparare al meglio la vettura dei prossimi giorni. Oltre alle consuete attività, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno valutato nel dettaglio anche il funzionamento e l’efficacia del pacchetto di aggiornamenti portato proprio a Montmelò. In generale, la giornata ha portato risultati dolce amari ai due piloti, che hanno comunque dimostrato di avere un ottimo ritmo sul giro secco, anche se sul passo gara ci sarà ancora da lavorare.

UN VENERDÌ COMPLESSO

Tra i due della Rossa, Sainz è stato il pilota ad aver mostrato le prestazioni migliori, nonostante la sensazione di poter fare sempre ancora di più. “Un venerdì complesso, come del resto accade sempre a Barcellona quando il sole batte forte e le condizioni della pista evolvono continuamente“, ha dichiarato lo spagnolo al termine delle prove libere del GP di Spagna. “Abbiamo faticato in entrambe le sessioni con il bilanciamento vettura ma credo che tutti abbiano dovuto fare i conti con questo problema. Nel complesso sono abbastanza contento della vettura ma c’è ancora del lavoro da fare specialmente sul passo gara“.

Giornata molto complessa quella di Charles Leclerc, che ha faticato a trovare il giusto ritmo e bilanciamento della monoposto: “Una giornata difficile per quel che mi riguarda. Abbiamo faticato un po’ a trovare il giusto bilanciamento della vettura e ci concentreremo su questo aspetto nel prepararci in vista di domani. In FP2 abbiamo montato i nuovi aggiornamenti ma abbiamo parecchio lavoro da fare visto che ancora non mi sento pienamente a mio agio“.