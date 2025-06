GP Austria, qualifiche: super Lando Norris

Conclude in prima posizione Lando Norris al Red Bull Ring. Prima fila anche per la Ferrari con Leclerc. Verstappen é settimo

Qualifiche al Red Bull Ring:

Ecco che si ritorna al Red Bull Ring per l’undicesima pole position della stagione. McLaren sempre avanti nelle ultime due sessioni di libere, ma sarà una qualifica molto difficile anche per via del caldo che incrementa il graining degli pneumatici. Verstappen, che qui sa come si vince, è in agguato, ma le Papaya sono sempre le piú quotate.

Q1: Peggior risultato della Red Bull al Red Bull Ring per Tsunoda

La temperatura molto elevata non danneggia gli pneumatici della McLaren. I tre settori rimangono competitivi rispetto agli altri top team. In particolare, il team Papaya ha scelto un carico aerodinamico piú basso. Leclerc utilizza gomma usata. Il Q1 si conclude con le due McLaren di Norris e Piastri in prima e seconda posizione. Seguono Lawson, Gasly, Hadjar, Verstappen, Hamilton, Bortoleto, Albon e Antonelli. Sainz e Hulkenberg rimangono fuori. Colapinto riesce a superare il Q1, nonostante le numerose recenti critiche. Leclerc é dodicesimo. La Mercedes che ha vinto allo scorso appuntamento non riesce a qualificarsi. Tsunoda ha riportato il peggior risultato per la Red Bull qui al Red Bull Ring.

Q2: erba secca prende fuoco

Mescola ancora usata per Leclerc. Bandiera rossa per via dell’erba secca che ha preso fuoco e dunque la sessione é stata interrotta. Norris chiude ancora una volta in prima posizione, seguito da Piastri, Leclerc, Verstappen, Bortoleto, Gasly, Russell, Hamilton, Lawson e si salva Kimi Antonelli. Fuori Alonso, Albon, Hadjar, Colapinto e Bearman. Inoltre, viene notificato un impending tra Norris e Leclerc.

Q3: Super Lando Norris

Nel 2024 la pole position é stata conquistata da Max Verstappen. Gli unici piloti con set di gomme nuove sono McLaren e Ferrari. Pole position per Lando Norris, seguito da Leclerc che dunque partirá dalla prima fila. Segue Piastri, Hamilton, Russell, Lawson, Verstappen, Bortoleto, Antonelli e Gasly. Tuttavia, Leclerc ha mostrato un divario di mezzo secondo da Lando Norris.