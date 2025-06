GP Austria, Ferrari: “Da lavorare un po’ per migliorare”

GP Austria, un venerdì da montagne russe per la Ferrari sulle montagne della Stiria

Non è stato il venerdì, tra i più semplici per la Ferrari sul circuito di Spielberg, che apre il weekend del GP Austria. Non sono mancati i problemi, e qualche complicazione che hanno condizionato i piani della Rossa.

Nella prima sessione di prove libere, Charles Leclerc fa da spettatore, dato che la sua monoposto è stata affidata a Dino Beganovic. In seguito, il cambio sulla vettura di Lewis Hamilton con i meccanici costretti ha sostituire l’intera trasmissione prima della seconda sessione di prove libere. Per l’inglese, il programma di lavoro è stato inevitabilmente compresso.

Tuttavia, da entrambi le sessioni ci sono i primi riscontri sui nuovi aggiornamenti, e in particolare il nuovo fondo della SF-25 portato al Red Bull Ring. Dati incoraggianti, con Charles Leclerc tra i più rapidi nella simulazione del passo gara.

Per quanto riguarda la simulazione di qualifica, Charles Leclerc ha ottenuto la quinta posizione, preceduto da Lance Stroll e davanti a George Russell. È particolarmente significativo, il gap che separa il ferrarista da Max Verstappen, di appena tre decimi, e l’oltre mezzo secondo da Lando Norris, leader della seconda sessione.

Distacchi importanti, così come il lavoro che gli uomini della Ferrari faranno, prima dell’ultima sessione di prove libere in programma sabato, e abbastanza decisivo per preparare le qualifiche e quindi la gara. Tutto ciò, dopo aver analizzato i primi riscontri del nuovo fondo.

Charles: “Non del tutto soddisfatto”

“Sono salito in vettura per la prima volta oggi, nella seconda sessione. Mi sono sentito a mio agio in pista, ma non posso dirmi ancora del tutto soddisfatto del feeling con la vettura,” le prime parole di Charles Leclerc al termine del venerdì e prima giornata in pista al Red Bull Ring.

“Come al solito, il nostro passo gara è buono. Mentre dobbiamo lavorare un po’ per migliorare in configurazione da qualifica. Almeno, possiamo partire più avanti in griglia e lottare nelle posizioni di testa domenica,” ha così aggiunto in conclusione.

Lewis: “Continueremo a cercare le giuste regolazioni”

“Abbiamo perso del tempo durante la prima sessione, a causa di un problema al cambio, il che ci ha penalizzato un po’,” ha esordito Lewis Hamilton, al termine delle prove libere del GP Austria.

Infine: “La seconda sessione è andata meglio, ma non siamo ancora dove vorremmo essere in termini di passo. C’è ancora del lavoro da fare: continueremo a cercare le giuste regolazioni stasera insieme al team”.

Beganovic: “Giornata produttiva. Ringrazio per l’opportunità”

Per un rookie, poter scendere in pista al volante di una Ferrari in un weekend di Gran Premio, sarà sicuramente emozionante, ma anche pieno di cose da fare, per cercare di aiutare il team con lo sviluppo della vettura.

“È stata una giornata produttiva per quanto mi riguarda. Sono riuscito a completare il programma messo a punto per me, e ho potuto supportare il team nella raccolta di dati, utili per il futuro,” le prime parole di Dino Beganovic, che è sceso in pista nella prima sessione di prove libere del GP Austria, sulla vettura di Charles Leclerc.

“Ovviamente tornare al volante di una monoposto di Formula 1 è stato fantastico, soprattutto perché avevo il Cavallino Rampante sulla mia tuta. Voglio ringraziare la Scuderia Ferrari HP e l’Academy per quest’opportunità”.

Per Dino Beganovic, è tempo di ripensare alla Formula 2 e al weekend del GP Austria, dove spera di ottenere un buon risultato.

“Ora torno a concentrarmi sulla Formula 2. Sono pronto a dare il massimo per ottenere dei buoni risultati questo weekend”.