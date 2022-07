GP Gran Bretagna: Leclerc come Hamilton ad Abu Dhabi?

Una chiamata sbagliata del muretto della Ferrari ha privato il suo pilota di una probabile vittoria

Giro 39 del Gran Premio di Silverstone: Esteban Ocon deve ritirarsi per un problema tecnico. La monoposto non può essere rimossa rapidamente, e la direzione gara è costretta a far uscire la safety car. Il muretto della Ferrari richiama ai box Carlos Sainz, in quel momento in seconda posizione. Il leader del Gran Premio di Gran Bretagna, Charles Leclerc, prosegue invece senza cambiare gli pneumatici. Questa decisione degli strateghi di Maranello si rivelerà fatale: alla ripartenza, infatti, il monegasco sarà impossibilitato a difendersi, e chiuderà la corsa in quarta posizione.

Leclerc ha parlato con molta sincerità al termine del Gran Premio di Gran Bretagna. “Mi sarei potuto fermare”, ha spiegato ai microfoni, “ma mi hanno detto di restare in pista. Non sono io a chiedere chiarimenti, e non mi prendo di certo il merito della vittoria di Carlos. Però è chiaro che abbiamo sprecato una grande opportunità“. Non si tratta della prima occasione gettata dalla Ferrari in questa stagione, e la Red Bull si trova ancora saldamente al comando di entrambe le classifiche.

Una situazione già vista nel recente passato

Mattia Binotto ha in qualche modo replicato alle dichiarazioni di Leclerc, cercando di spiegare la decisione del muretto. “Ho chiesto a Charles di calmarsi. Le due monoposto erano troppo vicine per tentare una doppia sosta. Non siamo proprio riusciti a far fermare entrambi i piloti. Charles aveva pneumatici più freschi rispetto a Carlos, ed era il leader della corsa. Ci saremmo aspettati un maggior degrado da parte delle gomme a mescola morbida, ma alla fine il calo non si è verificato“.

Con le dovute proporzioni, la situazione di domenica ha ricordato i fatti del Gran Premio di Abu Dhabi 2021. Quando l’incidente di Latifi causò l’ingresso della safety car, Hamilton, leader della gara, non fu chiamato ai box. Il suo primo inseguitore, Verstappen, fece il contrario: il seguito lo conosciamo bene tutti. Anche in quel caso, la scelta del muretto venne considerata parzialmente responsabile della sconfitta, anche se le attenzioni furono monopolizzate dal controverso operato della direzione gara.

In ogni caso, si tratta di episodi molto difficili da valutare. Chi si trova in testa alla gara è costretto a prendere una decisione delicata in tempi rapidi, con la consapevolezza che l’inseguitore sarà libero di agire di conseguenza. Ad Abu Dhabi, Verstappen aveva beneficiato della situazione, prendendosi Gran Premio e Mondiale. Stavolta, potendo contare su due punte, la Ferrari ha quantomeno vinto la gara, recuperando punti in classifica. La caccia alla Red Bull è aperta, e siamo certi che Leclerc saprà trasformare la frustrazione in motivazione supplementare.