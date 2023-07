GP Austria, Perez: “Battaglia dura con Sainz, ma è stato un piacere competere”

Perez incredibilmente attaccato da Sainz al GP d’Austria, ma la Red Bull ancora una volta non si smentisce

Weekend difficile quello del GP d’Austria per Perez. Il messicano ha avuto problemi di salute, motivo per cui non si è presentato al giovedì e poi al venerdì qualche errore che gli è costato la quindicesima posizione in griglia di partenza. Tuttavia, oggi ha portato a casa una grande rimonta guadagnandosi il terzo posto del podio, dopo la rossa di Charles Leclerc.

“Sono molto contento. E’ stato un weekend complicato per me fisicamente. Mi sono sentito abbastanza male al giovedì, non sono riuscito a dormire e ho avuto la febbre”, ha dichiarato il messicano ai microfoni di Culthard. “Mi ha aiutato molto la squadra in questo senso con un’ottima strategia”.

La Ferrari di Carlos Sainz ha sicuramente animato la gara con una fantastica battaglia per difendere il terzo posto, tuttavia a poco sono serviti gli sforzi dello spagnolo. La Red Bull ha, infatti, mostrato la sua netta superiorità ancora una volta. “Una battaglia dura, ma molto corretta quella con Sainz. E’ stato un piacere competere con lui, le Ferrari sono state molto veloci e con un’ottima trazione“. “Un bel risultato quello di oggi al Red Bull Ring con due podi, non è stato semplice, ma speriamo di essere tornati in ottima forma”, ha poi concluso.

La scia orange ha ancora una volta quello che voleva: non una, bensì due Red Bull sul podio. Adesso la Formula 1 correrà a Silverstone, un tracciato anche questa volta favorevole alla rossa. Sarà sicuramente una gara ricca di colpi di scena e chissà… la Red Bull potrebbe esser chiamata a difendersi nuovamente!