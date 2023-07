GP Austria, Verstappen pensa alla tripletta: “Mi godo il momento”

Sembra ormai impossibile che qualcuno possa mettersi tra l’olandese e il suo terzo titolo mondiale: a Spielberg un’altra prova di forza incontrastata

Max Verstappen monopolizza totalmente il fine settimana del GP d’Austria. Dopo la vittoria di ieri nella Sprint Race, l’olandese conquista anche la vittoria del Gran Premio di questo pomeriggio, supportato dalla marea arancione dei tifosi austriaci. Suo è anche il giro più veloce, conquistato nell’ultimo giro dopo un pit-stop che avrebbe potuto rivelarsi rischioso, con Leclerc alle calcagna. Ancora una volta, una prova di forza da parte di Verstappen e del team Red Bull, che non sembrano minimamente impauriti dai loro avversari.

“Credo che la cosa più importante per me sia riuscire a stare davanti e siamo riusciti a fare la nostra gara.” afferma Max Verstappen al termine del GP d’Austria. ” Abbiamo fatto anche la scelta di non rientrare durante la Safety Car. Abbiamo seguito la nostra strategia normale e ha funzionato molto bene. Tutti gli stint sono andati bene e mi sono molto divertito.” continua l’olandese.

MAX VERSTAPPEN MONOPOLIZZA IL GP D’AUSTRIA: LA TRIPLETTA E’ SEMPRE PIU’ VICINA

Al contrario degli altri team, il muretto della Red Bull aveva infatti deciso di non chiamare ai box Max Verstappen durante il regime di Virtual Safety Car. L’olandese ha così perso la leadership della gara contro Leclerc, ma è riuscito a riconquistarla dopo soli pochi giri. “Era chiaro già da qualche giro che ero riuscito a creare un po’ di distacco e abbiamo seguito la nostra strategia.” afferma Verstappen, per giustificare la scelta del suo team. “Una decisione originale, ma è stata la cosa migliore“.



Verstappen corre non solo in pista, ma anche in classifica. Il distacco ormai è già bello ampio, e sembra impossibile pensare che qualcuno possa ostacolare l’olandese nel raggiungimento del terzo titolo. Ma il pilota afferma di non avere la tripletta in testa in questo momento: “Non ho voglia di pensarci per adesso, mi godo il momento.” sono le sue parole. “Continuo a lavorare bene con la squadra. Credo che durante il weekend siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Tante cose possono andare storte durante un weekend, soprattutto con la Sprint Race. Ma siamo riusciti a fare tutto bene e adesso ci concentriamo su Silverstone.” conclude il vincitore del GP d’Austria.