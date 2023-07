GP Austria, Leclerc: “Un passo in avanti.”

Ferrari in grande spolvero, vista nella qualifica del GP Austria, in programma domenica. Charles Leclerc è in seconda posizione

È una Ferrari in ripresa che si è vista in questa prima giornata in pista, al Red Bull Ring in occasione del GP Austria. Venerdì caratterizzato dall’unica sessione di prove libere, e dalle qualifiche per il format legato alla Sprint Race. In FP1, la Ferrari ha mostrato dei segnali positivi, con prestazioni interessanti, così come in qualifica, che ha visto il solito Max Verstappen, conquistare la pole position per la gara di domenica. Dietro di lui, in seconda e terza posizione le Rosse con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Segnali interessanti, sicuramente dovuti agli ultimi pacchetti di aggiornamenti portati nelle recenti tappe e anche al Red Bull Ring. Tuttavia, sappiamo che il vero tallone d’Achille della SF-23, finora è stata la domenica e la gara, dove ha dimostrato di soffrire un po’, e di non riuscire a gestire al meglio i pneumatici. Al GP Canada, si è vista una Ferrari migliorata, più in forma e non in difficoltà con le varie mescole utilizzate, tant’è che grazie anche a un’ottima strategia ha permesso ai piloti di recuperare posizioni. Quindi staremo a vedere, se nel prosieguo del weekend, le prestazioni viste in questa giornata, saranno confermate.

Le qualifiche per Charles Leclerc, non si sono rivelate facili. Il monegasco, aveva bisogno di risollevarsi dopo due qualifiche deludenti (Canada e Spagna), nelle quali per diversi motivi non è riuscito a entrare in Q3. Al Red Bull Ring, in Q1 e Q2, il ferrarista è sembrato faticare molto a trovare il giusto ritmo, tra caos in pista e altri inconvenienti capitati.

Malgrado, l’imbattibile binomio Verstappen-Red Bull, la Ferrari ha mostrato di avere un buon passo in qualifica. In Q3, Charles Leclerc si è acceso e nelle ultime battute ha tentato di prendere il giro più veloce, strappandolo all’olandese, ma alla fine si è dovuto accontentare delle seconda posizione, a 4 centesimi dal poleman.

Charles: “Non ci aspettavamo di essere così vicini alla Red Bull”

Le dichiarazioni a caldo di Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP Canada: “È una bella sensazione, avere finalmente delle qualifiche pulite e tornare in prima fila. Le sensazioni sono state un pochino migliori, nelle ultime due gare. In Q1 e Q2 ho cercato di costruire il giro, che poi ho fatto in Q3. Sono riuscito a mettere insieme tutto quello che volevo, proprio nell’ultimo giro del Q3. Sono arrivato molto vicino a Max Verstappen, ma non è bastato oggi. Ma tutto sommato, non ci aspettavamo di riuscire a essere così vicini alla Red Bull. Per cui, è un bel passo avanti“.

“Innanzitutto, volevo ringraziare tutti i ragazzi in fabbrica. Sono soltanto le qualifiche, ma il lavoro che hanno fatto nelle ultime due, tre settimane per portare il pacchetto in anticipo rispetto ai programmi, è stato davvero impressionante e ci ha aiutato ad avere le buone prestazioni, che abbiamo avuto oggi. Però dobbiamo confermarle domani, e poi nella gara di domenica”.

“Abbiamo avuto un buon feeling, già nelle prove libere, ma è molto difficile da capire perché siamo tutti molto vicini, è stato complicato, dovevamo mettere tutto insieme. Oggi ci siamo riusciti, e quindi sono contento,” ha poi proseguito il pilota monegasco.

In conclusione: “A Montréal il passo era sembrato buono. Però, ripeto è la costanza su cui ci dobbiamo concentrare, e dobbiamo vedere proprio la domenica, se avremo lo stesso passo visto in Canada. Ma, la Red Bull finora è sempre stata più veloce in gara, questo sarà difficile e lo sappiamo. Se riusciremo a metterli in difficoltà, sicuramente lo faremo”