GP Austria, Sainz: “Tentare l’assalto a Max si può, ma…”

Terza piazza per Carlos Sainz nelle qualifiche del GP d’Austria. Ferrari in netta ripresa?

Ottimo lavoro in casa Ferrari, che domenica scatterà dalla seconda e terza posizione, alle spalle dell’imprendibile Max. Carlos Sainz si ritiene soddisfatto di aver ottenuto la terza piazza della griglia di partenza per il GP d’Austria. “Ho effettuato un buon giro e abbiamo svolto una buona qualifica. I passi avanti fatti ultimamente sono palesi, anche se non ci aspettavamo di essere così vicini, perciò siamo complessivamente contenti” ha così esordito il madrileno nelle dichiarazioni a caldo post qualifica.

Just half a tenth from Pole! 🤏 a strong Quali from our boys! 👏#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/bxn4jO4NLY — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 30, 2023

La qualifica di oggi ha decretato la griglia di partenza di domenica, in quello che è il secondo weekend di gara dell’anno, in cui si svolge il particolare format della Sprint. La pioggia prevista per domani potrebbe rimescolare le carte? “Il weekend è ancora lungo, ma oggi abbiamo fatto un buon lavoro ottenendo una buona posizione per domenica. L’obiettivo è quello di salire sul podio con entrambe le vetture. Domani sarà un giorno differente, anche per le condizioni meteo e di conseguenza per quelle della pista, perciò potrebbe prospettarsi uno scenario del tutto differente. L’importante è non perdere la concentrazione” ha così proseguito lo spagnolo della Ferrari.

Tentare l’assalto a Max è possibile?

In termini prestazionali, Carlos Sainz può migliorare qualcosa per aggiudicarsi una migliore posizione per le qualifiche Shootout del GP d’Austria? “Essendo in regime di parco chiuso non si può migliorare la monoposto da oggi a domani, però staremo attenti anche ai dettagli più impercettibili, per poter tentare l’assalto a Max. Anche se, come già detto, le condizioni saranno nettamente differenti domani”. Arrivare a ridosso di Verstappen sul giro secco, sembra quindi al momento una mission impossible, seppur il meteo ballerino potrebbe regalare sorprese. L’importante è farsi trovare pronti a ogni evenienza e sembra che il team di Maranello ne abbia tutta l’intenzione.