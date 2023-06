GP Austria, FP1: Ferrari beffata da Verstappen, ma sul pezzo

Le FP1 al GP d’Austria sono le uniche prove libere prima delle qualifiche e della Sprint Race di domani. Ecco come sono andate

Sole e caldo in quel di Spielberg: cielo sereno e 26 gradi. Tribune già cariche di spettatori: sale la passione per la Formula 1. Si ritorna in Europa al Red Bull Ring con l’unica sessione di prove libere e la gara Sprint di sabato.

Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Austria 2023. Il pilota della Red Bull ha stampato un eccellente 1:05.742, iniziando nel miglior modo possibile proprio fine settimana e presentandosi alle qualifiche che andranno in scena oggi pomeriggio.

Il Campione del Mondo ha beffato proprio sulla bandiera a scacchi le due Ferrari, apparse comunque sul pezzo e in grado di battagliare per qualcosa di importante. Carlos Sainz è secondo a 0.241, Charles Leclerc terzo a 0.270. A seguire Lewis Hamilton con la prima Mercedes, Sergio Perez con l’altra Red Bull e le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Di seguito i risultati e la classifica delle prove libere 1 del GP di Austria 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg.

Risulati FP1

Sará sicuramente un weekend di fuoco, grazie anche ai colpi di scena della Sprint Race. Sicuramente Ferrari e Mercedes sono desiderose di colmare il gap esistente con la Red Bull. Un tantino indietro l’Aston Martin di Alonso e di Stroll, che comunque rimangono sul pezzo.