GP Austria, la conferenza stampa dei top team

Ecco che arriviamo al GP di casa della Red Bull in Austria. Ad aprire il weekend la tradizionale conferenza stampa dei team

Dopo una settimana di sosta, la Formula 1 ritorna in Europa con il GP d’Austria al Red Bull Ring. La grande performance della Ferrari a Montreal spaventa la Red Bull, ma anche la Aston Martin in un circuito particolarmente favorevole alla rossa.

Carlos Sainz

In Canada il team del cavallino ha ottenuto una bella iniezione di fiducia. La SF-23 ha mostrato delle ottime prestazioni, oltre che una buona gestione delle gomme e la strategia adeguata. “Bella spinta per il team in Canada, dove abbiamo avuto un buon passo e recuperato posizioni. La percezione avuta in gara è stata diversa. Relativamente al controllo del degrado gomme, il circuito lo permetteva, ma anche la macchina. Ora dovremo fare di tutto per avere lo stesso trend”.

Inoltre, come sappiamo, nel corso del filming day a Fiorano, i piloti della rossa hanno girato con un’ala anteriore nuova e con il fondo rinnovato. Questo si é rivelato dunque un vero e proprio mini-test per mandare in pista alcune delle modifiche tecniche che gli ingegneri del cavallino contano di portare proprio a Spielberg. “Le novità in Austria? A Maranello hanno lavorato tutti duramente e li ringrazio. Faremo del nostro meglio per farli funzionare”, ha poi concluso lo spagnolo.

George Russell

Non bene per il secondo pilota della Mercedes in Canada. Russell, infatti, si trovava in quarta posizione dietro Alonso quando ha sbagliato alla curva 9 e ha schiantato la sua Mercedes contro il muro. Il pilota é stato poi costretto al ritiro. “In Canada è andata male, ma ho apprezzato il passo della macchina. Questo dimostra che stiamo andando nelle direziona giusta. Il team sta facendo un lavoro eccezionale”.

“Per certi versi sembra che ci stiamo avvicinando alla Red Bull, ma hanno ancora un margine ampio. Però speriamo non sia tardi per invertire la tendenza”, ha concluso il pilota britannico.

Max Verstappen

Prima del weekend di F1, Max Verstappen e Yuki Tsunoda hanno ingaggiato un duello straordinario. I due piloti hanno gareggiato l’uno contro l’altro in una miniera di ferro in Austria. L’olandese ha conquistato la pole position, ma Tsunoda si è aggiudicato la vittoria. “Guidare i Mega Trucks è stato doloroso… non è stato facile. Ho battuto Tsunoda in qualifica, abbiamo riso tanto ed è stata una bella giornata”

“Non so se saremo più dominanti qui rispetto al Canada, lo scopriremo solo in pista. Sarà un weekend frenetico per la Sprint. I tifosi? saranno tanti e a loro dico di non bere troppo”, ha concluso ridendo l’olandese.