Aggiornamenti aggressivi per la Ferrari: Spielberg aiuterá la rossa?

Dopo il promettente GP del Canada, la Ferrari intende continuare su questa via apportando nuovi e aggressivi aggiornamenti con lo stesso obiettivo: porre fine al dominio Red Bull

Lo scorso GP del Canada ha riacceso la speranza della rossa, dopo settimane di problemi ed errori. Le Ferrari hanno concluso rispettivamente in quarta e quinta posizione con un’ottima strategia e un’adeguata gestione del degrado degli pneumatici. Sulle orme di Mercedes e Aston Martin, il team del cavallino intende porre fine al dominio di una Red Bull che pare condurre un campionato a sé stante.

Attualmente la rossa risulta essere la quarta squadra piú veloce della Formula 1, dopo Mercedes e Aston Martin. I due team hanno introdotto importanti aggiornamenti rispettivamente a Monaco e a Montreal. Dopo aver abbandonato i sidepods “baby-bath” al GP di Spagna, la Ferrari intende introdurre nuovi e piú aggressivi aggiornamenti.

Formula1uno riporta che il capo dell’area telai della Ferrari, Enrico Cardile, ha guidato un nuovo sviluppo che vedrà la SF-23 dotata di un nuovo fondo… e presto. Secondo le loro informazioni, la Ferrari utilizzerà il secondo ‘giorno di riprese’ consentito a Fiorano il prossimo martedì per capire come la vettura si comporterá a seguito di questi cambiamenti: nuovo fondo, nuova ala anteriore e nuovi condotti dei freni posteriori.

Quando vedremo questi aggiornamenti?

I suddetti aggiornamenti faranno il loro debutto a Fiorano, ma ci sono dei dubbi che possano essere presenti giá dalla prossima gara in Austria, a Spielberg. Questo é dovuto principalmente al formato del weekend che prevederá la gara sprint.

Questo significa che ci sará solo un’ora di prove libere a disposizione delle squadre il venerdí prima dell’inizio delle qualifiche, quindi sarebbe un rischio introdurle visto il poco tempo a disposizione prima che si svolga la lotta per la pole position.

Tuttavia, a prescindere dagli aggiornamenti, la Red Bull sembra prepararsi per una lotta proprio con la Ferrari nella loro gara di casa. É noto che il circuito soddisferebbe la SF-23. “Il Red Bull Ring li soddisfa. Se Leclerc parte dalla fila uno o due, non sarà un grande Oktoberfest per Max”, ha dichiarato Helmut Marko.