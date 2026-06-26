GP Austria, Ferrari: “Inizio impegnativo”

Sono 119 giri totali al termine del venerdì di prove libere del GP Austria per la Ferrari Al Red Bull Ring, insieme a Charles Leclerc e a Lewis Hamilton, è tornato in pista Dino Beganovic

Ferrari è la grande attesa del weekend del GP Austria, a seguito dei nuovi aggiornamenti portati sulla SF-26, tra i quali spicca il nuovo motore sviluppato grazie al sistema ADUO. Dopo tutte le premesse della vigilia, oggi è stata la volta della pista e dei suoi primi verdetti.

Un venerdì alquanto impegnativo per la Scuderia Ferrari, che ha completato il programma previsto. Sul circuito di Spielberg, il team ha concentrato il lavoro in entrambe le sessioni, sulla raccolta dei dati utili sia sul giro secco, sia in configurazione gara, e alla messa a punto delle SF-26. Naturalmente, si è voluto valutare il comportamento delle mescole Medium e Soft, senza aver riscontrato particolari inconvenienti.

Beganovic in pista

La prima sessione di prove libere, vede scendere in pista Lewis Hamilton e Dino Beganovic. Per il giovane pilota svedese, si tratta del secondo weekend consecutivo alla guida della SF-26, prendendo questa volta la vettura di Charles Leclerc.

Lewis e Dino, hanno iniziato il lavoro con gomme Medium completando rispettivamente 14 giri. Quando mancavano appena 25 minuti dalla fine, è stata la volta delle Soft per entrambi, con le quali hanno fermato i loro cronometri rispettivamente in 1’08″461 e 1’09″054.

Nel finale, Hamilton è tornato in pista in configurazione gara con le Medium utilizzate a inizio turno. L’inglese ha completato una serie di giri consecutivi. Beganovic ha seguito lo stesso programma di Lewis, rimanendo sulle Soft.

La bandiera a scacchi viene anticipata a circa 1 minuto dalla fine, a causa di una bandiera rossa, andando a interrompere la sessione: Lewis Hamilton è quinto, mentre Dino Beganovic è nono.

Massimizzare il potenziale

Nella seconda sessione, torna in pista Charles Leclerc affianco di Lewis Hamilton. Entrambi hanno iniziato il lavoro con gomme Medium: Lewis ha completato 13 giri, mentre per Charles sono stati 15 i giri.

Poi, tornano in scena le Soft per entrambi, con le quali entrambi hanno migliorato i loro tempi personali: 1’06″611 per Hamilton che ha ottenuto la quinta posizione e 1’07″855 per Leclerc, che si prende l’ottava posizione.

Nel finale, tornano in pista le Medium per entrambi, andando a lavorare su stint più lunghi. Hamilton ha poi nuovamente cambiato mescola, con un set di Soft e andando a effettuare prove di partenza.

Charles Leclerc ha completato 35 giri, un paio in più rispetto a Lewis Hamilton.

Ora è tempo di preparare al meglio le qualifiche. I dati raccolti, saranno sicuramente utili per portare avanti il lavoro e cercare di massimizzare il potenziale della vettura. Prossimo test in pista utile, prima delle qualifiche sarà la terza sessione di prove libere, in programma sabato alle 12.30.

Lewis: “Sensazioni positive”

“Direi che è stato un inizio di weekend impegnativo ma solido. Le alte temperature hanno reso un tracciato già di per sé esigente, ancora più difficile,” le prime parole di Lewis Hamilton.

“La vettura ha dato sensazioni positive fin da subito, ma questa pista è molto severa e anche un piccolo difetto nel bilanciamento, può costare parecchio sul giro. Abbiamo sicuramente del lavoro da fare, per trovare il giusto assetto e riuscire a sbloccare ancora un po’ di prestazione,” ha proseguito il pluricampione del mondo.

Infine, uno sguardo alle prossime giornate del weekend del GP Austria: “Dobbiamo restare concentrati, capire dove stiamo perdendo e vedere cosa possiamo fare in vista di domani”.

Charles: “Obiettivo, migliorare la prestazione”

“Oggi abbiamo raccolto molti dati, che ci forniranno indicazioni utili sulle aree della vettura, su cui potremo lavorare questa sera,” le prime parole di Charles Leclerc al termine di questa giornata.

“Non siamo stati competitivi, quanto avremmo voluto. Il nostro obiettivo è fare i passi avanti necessari, per migliorare la nostra prestazione e metterci nelle condizioni, di poter lottare con i nostri avversari domani,” ha poi concluso, il monegasco.

Dino: “Sensazione incredibile”

“È sempre una sensazione incredibile, guidare una vettura di Formula 1, soprattutto se è una Ferrari. Nel complesso la sessione è andata bene, e sono soddisfatto di come si è svolta,“ i primi commenti di Dino Beganovic.

“A inizio turno abbiamo effettuato alcuni test, per raccogliere quanti più dati possibili a beneficio della squadra. Abbiamo avuto una buona serie di giri, con le gomme Medium, prima di passare alle Soft. In linea generale, il bilanciamento della vettura era buono, e sono riuscito a ritrovare subito il ritmo dopo la mia ultima sessione disputata a Barcellona,” ha poi aggiunto.

“Voglio dire ancora una volta un grande grazie, alla Scuderia Ferrari per la fiducia e per l’opportunità. Spero di avere presto un’altra occasione, per tornare al volante,” ha così concluso il giovane pilota della Ferrari Driver Academy.