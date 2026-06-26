GP Austria, Mercedes: Venerdì a due facce per le “Silver Arrows”

Il GP d’Austria si apre con la Mercedes protagonista e con Antonelli che ha mostrato un passo impressionante, Russell invece in difficoltà

Nelle libere del GP d’Austria, la Mercedes ha mostrato un ottimo potenziale, confermando i progressi della vettura su un tracciato storicamente ostico. A fare la voce grossa tra le colline della Stiria è stato il giovane talento italiano, capace di imporsi al vertice sia in FP1 che in FP2. La prima sessione è iniziata con temperature dell’asfalto elevate, che hanno toccato i 50 gradi. In queste condizioni impegnative, il team si è concentrato sulle mescole Soft e Medie. Il lavoro si è focalizzato sulla comprensione del degrado degli pneumatici.

La classifica del mattino ha premiato la scuderia tedesca, con il pilota italiano in prima posizione in 1:07.796 seguito da George Russell, staccato di appena 40 millesimi. Nel pomeriggio, con una pista leggermente più fresca, i valori in campo si sono delineati in modo più chiaro nei passi gara con gomma media. Anche nella seconda sessione il talento italiano è salito in cattedra: fermando il cronometro a 1:07.014. Russell ha invece chiuso la simulazione di qualifica in sesta posizione, non riuscendo a mettere insieme il giro perfetto ma mostrando comunque un ottimo ritmo.

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Le dichiarazioni di Antonelli e Russell

La soddisfazione nel box è evidente, ma il team mantiene i piedi per terra in vista delle qualifiche. Antonelli dichiara ai media: “È stata una giornata lineare e molto produttiva. Mi sono sentito a mio agio con la monoposto fin dai primi giri della mattina. La gestione delle temperature delle gomme sarà la sfida principale del weekend, ma abbiamo raccolto dati molto importanti.”

Mentre Russell da una visione più generale del weekend: “La macchina si è dimostrata competitiva fin dal via. I distacchi sono minimi e ci sono diversi team pronti a lottare per la pole position. Sul passo gara ci siamo, dobbiamo solo sbloccare quel pizzico di prestazione che ci manca sul giro singolo.”