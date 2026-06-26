GP Austria, FP2: Antonelli ancora il più veloce, dubbi per la Rossa

Cala il sipario sulle FP2 del GP d’Austria: com’è andata la seconda sessione di libere

Dopo una prima sessione bollente, terminano ufficialmente anche le FP2 del GP d’Austria. Come previsto, la maggior parte dei piloti opta di scendere in pista con mescole medie, in pochi scelgono le soft. Il primo a uscire dai box è Nico Hulkenberg, ancora in cerca dei primi punti stagionali. Prima sessione della giornata per Charles Leclerc, sostituito in quella precedente da Dino Beganovic. Poco dopo l’inizio delle prove, problemi di potenza per Alexander Albon, costretto a rientrare subito ai box.

Sergio Perez, intanto, denuncia gli stessi problemi di natura idraulica avuti durante la prova precedente. A causa di questi ultimi, il messicano è costretto a fermare la vettura in curva 6 a circa dieci minuti dallo start. Virtual Safety Car. Contemporaneamente, problemi al sedile per Max Verstappen. Poco dopo, difficoltà anche alla Cadillac di Valtteri Bottas, con la monoposto che sembra strisciare in modo anomalo. La vettura, ai box, presenta un leggero principio di incendio prontamente spento dai meccanici.

La Mercedes di Antonelli la più veloce

Il team di Maranello, durante questa seconda sessione, è apparso lento. Non al pari del passo di Mercedes e McLaren. La vera e propria differenza visiva, però, continua a farla Kimi Antonelli. Anche oggi il più veloce con un crono di 1:07.014. Sette decimi più veloce del compagno di squadra, George Russell. Nonostante il buon ritmo di entrambi i piloti, continui team radio di lamentele sulla potenze delle monoposto Red Bull. E ciò nonostante i diversi cambi effettuati dalla Scuderia.

Tempi molto buoni nelle simulazioni di passo gara per le due McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris rispettivamente secondo e terzo. Quarto Max Verstappen, dietro di lui Lewis Hamilton. Come a Barcellona, anche in Austria le temperature giocheranno un ruolo cruciale nella strategia. Per domenica sono attese temperature alte, più della media. Che possano comportare sorprese al Red Bull Ring?

Kimi Antonelli keeps up the momentum by topping the timesheets in FP2 ‍ McLaren’s Oscar Piastri and Lando Norris round out the top three #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/WRDHQK7vEH — Formula 1 (@F1) June 26, 2026