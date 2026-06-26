GP Austria, FP1: Antonelli parte al comando, poi Russell e Piastri

Le FP1 del GP d’Austria si concludono con Kimi Antonelli davanti a tutti, secondo Russell e terzo Piastri

Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, conclude le FP1 del GP d’Austria con un fantastico 1:07.795, crono più veloce della sessione. L’italiano pare aver già messo da parte la delusione di Barcellona e si dimostra veloce fin dal primo giro. Subito alle sue spalle il compagno di squadra, George Russell, che chiude al secondo posto a soli 40 millesimi. Anche per lui un’ottima sessione, con Mercedes che sembra ancora la favorita alla vittoria. Terzo posto per Oscar Piastri, a poco più di un decimo dalla vetta. La McLaren sembra veloce, ma paga qualche problema tecnico legato all’idraulica (che blocca Norris per metà sessione). I problemi non hanno risparmiato neanche la Red Bull, con Isack Hadjar costretto a perdere molto tempo ai box, per poi concludere la sessione al dodicesimo posto. Max Verstappen, anche lui vittima di alcuni problemi alla sua monoposto numero 3, riesce a massimizzare il risultato e a portarsi al quarto posto.

Max Verstappen comes to a halt in the pit lane once again! There’s something not quite right with both Red Bulls, with neither Max or Isack able to get out on track right now #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Ss8d6nlN1K — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

La top 10 delle FP1 del GP d’Austria: ottimo Beganovic come rookie, Ferrari e McLaren prime opponenti di Mercedes, Colapinto continua a stupire

In quinta posizione c’è Lewis Hamilton, che segna un ottimo tempo con gomma gialla. Arvid Lindblad e Lando Norris si trovano rispettivamente al sesto e settimo posto della sessione. Franco Colapinto, ottavo, continua il suo idillio con l’Alpine. L’argentino pare aver trovato la giusta chiave per far funzionare la sua monoposto, tanto che continua a precedere il compagno di squadra Pierre Gasly, fermo al 14° tempo. Chiudono la top 10 Dino Beganovic e Ollie Bearman, i due astri della Ferrari Driver Academy. In questa sessione, alcuni rookie, di categorie minori o piloti di riserva, hanno avuto l’opportunità di scendere in pista al posto di alcuni piloti titolari. Per la Ferrari è stato, appunto, Beganovic che ha preso il posto di Charles Leclerc. Per la Williams, Luke Browning ha sostituito Carlos Sainz, così come Ayumu Iwasa ha sostituito Liam Lawson. Paul Aron ha sostituito Gabriel Bortoleto per l’Audi e Jak Crawford ha sostituito Lance Stroll per l’Aston Martin. La sessione ha visto l’esposizione della bandiera rossa sul finale a causa di un problema riscontrato sulla monoposto di Sergio Perez, che di fatto ha segnato il termine delle FP1. La prossima sessione inizierà alle 17:00.