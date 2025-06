GP Austria, FP2: Norris davanti a Piastri, Verstappen terzo

McLaren davanti a tutti nelle FP2 in Austria

Le FP2 del GP d’Austria sono state all’insegna della McLaren, che piazza entrambi i piloti in cima alla classifica con Norris primo e Piastri secondo. Sul tracciato del Red Bull Ring, Lando Norris ha stampato il miglior crono in 1:04.580, precedendo di 157 millesimi il compagno di squadra. Terza posizione per Max Verstappen, che ha chiuso con un tempo di 1:04.898, a tre decimi di distanza dalle McLaren. Un segnale forte del team di Woking, che sembra intenzionato a recitare un ruolo da protagonista anche in questo fine settimana.

Alle spalle del trio di testa, sorprende Lance Stroll, che con l’Aston Martin ha ottenuto il quarto tempo in 1:05.022, limitando il distacco a quattro decimi. Dietro di lui, la prima Ferrari: Charles Leclerc ha chiuso la sessione al quinto posto in 1:05.272, nonostante un’escursione fuori pista tra curva 6 e curva 7 nelle fasi iniziali. Il monegasco è riuscito a rientrare senza danni, portando a termine un programma completo di lavoro.

Più complicata la giornata Lewis Hamilton autore solo del decimo tempo in 1:05.511. Il sette volte iridato è finito sotto investigazione per un grave impeding ai danni di Kimi Antonelli, undicesimo in classifica. I commissari ascolteranno il britannico al termine della sessione. Da segnalare inoltre la sostituzione del cambio sulla sua monoposto, dopo alcuni problemi emersi nel corso delle FP1.

Meglio George Russell, sesto con un tempo di 1:05.229, seguito dalla Red Bull di Yuki Tsunoda (1:05.292). Ottavo un ottimo Gabriel Bortoleto con la Sauber, autore di una prova concreta e chiusa in 1:05.411, davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso (1:05.457). In generale, i distacchi nella top 10 sono rimasti contenuti, ma il gap con le McLaren risulta netto e significativo.

Hamilton sotto investigazione per impeding su Antonelli

L’episodio più discusso delle FP2 del GP Austria riguarda Lewis Hamilton, accusato di aver ostacolato pesantemente il giro veloce di Kimi Antonelli. La manovra è avvenuta nel secondo settore, e ha costretto il giovane italiano ad alzare il piede, compromettendo il tentativo. L’azione verrà valutata dai commissari al termine della sessione: Hamilton rischia una penalità in griglia se il comportamento verrà ritenuto irresponsabile.

Domani l’attenzione si sposterà sulla terza sessione di libere, in programma alle 12:30, e soprattutto sulle qualifiche previste per le 16:00, che delineeranno la griglia di partenza per la Gara di domenica.

Mattia Romano