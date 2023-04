GP Australia: Perez e quella bandiera rossa “anomala”

Jenson Button ha criticato l’approccio di Sergio Perez dopo che il messicano ha causato una bandiera rossa a pochi minuti dall’inizio delle qualifiche a Melbourne

Il dramma prestazionale di Perez questo sabato è continuato in Q1 quando il pilota della Red Bull ha perso ancora una volta la sua monoposto andando fuori traiettoria alla curva 3; un problema che aveva spesso riscontrato durante le FP3. Ogni speranza che i suoi guai nella sessione mattutina sarebbero finiti si sono estinti rapidamente quando Perez si è trovato arenato nella ghiaia e incapace di continuare nelle qualifiche del GP d’Australia, provocando una bandiera rossa. Significa che, a meno che non ci siano penalità in griglia, Perez inizierà la gara di domenica dall’ultimo posto, il suo posizionamento più basso in qualifica dal Gran Premio d’Olanda del 2021.

Il campione del mondo 2009 Button, partito due volte in pole position a Melbourne, ha criticato l’approccio di Perez, suggerendo che avrebbe dovuto costruire di più il suo giro.

“Il gioco è finito per lui, ma questo mi sorprende”, ha detto a Sky Sports F1. “Ha avuto una FP3 dura, ma non si è abituato“.

“Ha la macchina più veloce là fuori e non andare a metterla in traiettoria al secondo punto di frenata è fatale per lui. Forse ha problemi più grandi con quella macchina di quello che pensiamo”. Non appena si è ritrovato intrappolato nella ghiaia, Perez era alla radio del team dicendo alla sua squadra che era: “Lo stesso f****** problema” che aveva nelle FP3.

Anche con il problema, una macchina Red Bull in Q1 non va assolutamente bene e Button ha suggerito che la colpa dovrebbe andare al pilota

“La colpa è la sua”, ha detto il 43enne. “La FP3 è stata una delle peggiori sessioni che abbia mai avuto. È stato molto esplicito alla radio a riguardo. Ma sono solo sorpreso che non si sia adattato. Fai prima un giro facile e lento e poi costruisci la tua traiettoria da lì”.

“Mi sembra che sia la combinazione con cui lotta. La frenata va bene, ma è quando gira in curva che si muove con scatti troppo violenti. La ruota interna perde aderenza ed è da lì che arriva il blocco. Una prestazione davvero deludente per lui e per l’intero team Red Bull”.