GP Australia, Alonso: “Non sono sorpreso dalla Mercedes”

Sembra che i problemi accusati dalla Mercedes nelle prime due gare della stagione siano un lontano ricordo. Ne è convinto anche Fernando Alonso, rimasto visibilmente colpito dalla ritrovata competitività della W14 nelle qualifiche del GP Australia

Il Mondiale di Formula 1 è cominciato nemmeno da un mese eppure, in occasione del fine settimana di Melbourne si iniziano a vedere le prime novità. La Mercedes sembra essere tornata competitiva e si è rivelata la vera sorpresa delle qualifiche del GP Australia. E anche Fernando Alonso è rimasto stupito dal secondo e terzo posto occupato in griglia di partenza da Russell e Hamilton.

Per la scuderia tedesca, quella di Melbourne è in assoluto la migliore qualifica dall’inizio del campionato. Non solo per quanto riguarda la posizione occupata ma anche guardando al distacco. George Russell ha conquistato il secondo posto, a 236 millesimi dalla Red Bull di Max Verstappen, poleman di giornata, con Lewis Hamilton terzo. A partire proprio al fianco del 38enne della Mercedes sarà Fernando Alonso, quarto, con la sua Aston Martin.

“Non sono stato molto sorpreso dal ritmo mostrato dalla Mercedes. Sono molto più veloci di quello che si possa pensare. Già pensavo che lo fossero a Jeddah. Ieri si sono comportati molto bene nelle FP2 e credo che per domani saranno degli avversari temibili – ha raccontato il pilota spagnolo ai colleghi di Sky – Se si leggono i commenti in giro sembra che la W14 sia una macchina che non abbia le carte in regola per occupare la Q3. Ma poi i risultati dicono l’opposto, non credo che sia così male. Stanno migliorando e presto credo che saranno in grado di lottare per la vittoria“.

Mercedes più vicina alla vittoria… per Alonso

Proprio in occasione delle prime due gare della stagione, in gara, Fernando Alonso ha sempre preceduto entrambe le Mercedes, riuscendo a salire sul podio in ben due occasioni. Qui, a Melbourne, almeno in qualifica, ha dovuto arrendersi alla corazzata tedesca, classificandosi proprio alle spalle di Russell e Hamilton. Magra consolazione per l’ovientense è l’essere riuscito a qualificarsi davanti alle Ferrari, con Sainz in quinta posizione e Leclerc solo settimo.

“In termini di prestazione questa è stata, ad oggi, la migliore qualifica per noi di queste prime tre. Abbiamo accorciato la distanza da una eventuale pole position e la macchina è stata più veloce. Mi trovo a mio agio con la monoposto e domani vedremo cosa riusciremo a fare“, ha concluso lo spagnolo.