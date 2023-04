GP Australia, Perez chiamato alla rimonta

Un GP Australia all’insegna della rimonta per Perez, dopo che la sua qualifica è finita sin dai primi minuti, per un errore commesso a causa di un problema ai freni

Che GP d’Australia sarà per Sergio Perez? Sin dall’ultima sessione di prove libere si notava che il pilota messicano fosse in forte difficoltà. Ha lottato duramente per trovare delle performance, andate male ripetutamente, con molte uscite fuori pista. Perez sperava che le qualifiche sarebbero state il suo riscatto, per lottare alla conquista della pole position, contro il suo principale rivale, Max Verstappen.

A pochi minuti dal via, il pilota messicano è uno dei primi a scendere in pista, speranzoso di poter riscattarsi. Appare una bandiera gialla, e subito viene inquadrato il pilota #11 in ghiaia, bloccato. La sua qualifica volge subito a termine. Un’errore da cui traspare molta amarezza, Perez ha lottato difatti, sin dai primi secondi con la sua RB19, su cui accusava un problema ai freni .

Rewind to Q1, and a dramatic early exit for Sergio Perez 😮#AusGP #F1 pic.twitter.com/HlRB2QxQEg — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

Perez: ” Guardo con ottimismo a domani”

Nel post qualifica, ai microfoni di Mara Sangiorgio, il pilota messicano ha espresso le sue opinioni su quanto accaduto, consapevole che alle spalle del suo errore, c’è un problema nella sua monoposto: “C’è stato un problema tecnico nella macchina che avevamo già avuto stamattina e pensavamo di averlo sistemato, ma non è stato così . È un problema che condiziona la frenata e speriamo di risolverlo entro domani perché altrimenti sarà una gara molto difficile” ha dichiarato.

Durante l’intervista, viene chiesto al pilota messicano se oltre la criticità sulla frenata, ci fosse un problema di riscaldamento delle gomme, ma egli nega :” Non c’entrano nulla le gomme. Il nostro problema era più relativo al fatto che non avevamo un bilanciamento dei freni. È un qualcosa che dobbiamo sistemare entro domani altrimenti non saremo in grado di recuperare. Melbourne è una pista difficile, è complicato superare, ma se sistemiamo il problema, abbiamo le carte in tavola per recuperare. Guardo con ottimismo, la nostra squadra è forte”