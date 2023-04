GP Australia, Hamilton: “Risultato inaspettato, ma…”

Mercedes in grande spolvero nelle qualifiche a Melbourne, infatti Hamilton partirà in terza posizione per il GP d’Australia, seguito da…

Un risultato inaspettato per la Mercedes durante le qualifiche a Melbourne, che dà una bella iniezione di fiducia. Hamilton infatti partirà dalla terza piazzola nel GP d’Australia. Nonostante il britannico sperava nella presenza della pioggia, è comunque soddisfatto, perciò ha affermato: “Sono davvero contento. Questo è un risultato totalmente inaspettato che mi rende fiero del team. George ha fatto un lavoro fantastico oggi, perché riuscire a ottenere la prima fila è un sogno per noi. Abbiamo lavorato duramente per tornare al vertice ed essere così vicino alla Red Bull è qualcosa di incredibile. Spero che domani riusciremo a dargli un po’ di filo da torcere e che il meteo sia bello”.

A challenging Quali session. But what a job by these two. 💙💜👏 pic.twitter.com/Or8ZvfzSZS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 1, 2023

Il sette volte campione del mondo era in pole provvisoria dopo il primo tentativo, ma il secondo tentativo non è stato perfetto, a causa del traffico. Perciò a riguardo ha dichiarato: “Si, il secondo giro non è stato buono come il primo, ho guadagnato qualcosa nell’ultimo settore, ma ho perso tempo all’inizio. Nonostante ciò, non sono deluso, anzi sono grato per questa posizione. Lavorerò il più possibile per progredire ancora”.

Antiche rivalità ritornano?

Lewis Hamilton avrà accanto alla partenza del GP d’Australia, Fernando Alonso. Antiche rivalità ritornano? “L’obiettivo è arrivare primo. Spero che la giornata di domani sia come quella avuta a Melbourne, durante il mio esordio in Formula 1. Nel 2007 nella prima curva è stato fantastico ed è sempre incredibile ripetersi“ ha così concluso il britannico, rispolverando emozionanti duelli. Nel 2007 infatti Hamilton è riuscito a essere davanti all’asturiano in curva 1, con un sorpasso all’esterno.

A riguardo lo stesso Alonso ha affermato: “Mi ha passato all’esterno? Non mi ricordo, però le Mercedes partono molto bene, perciò spero che possano dare del filo da torcere a Verstappen. Una bagarre tra loro può essere un’opportunità per noi”. Un simpatico botta e risposta tra i due, che fa tornare alla mente incredibili lotte e che lascia presagire una partenza on fire domani.