GP Australia, Verstappen vuole la rivincita: “Salirò su un gradino diverso”

Ventiduesima pole position per Max Verstappen, la prima in Australia: un weekend più complicato del solito, ma l’olandese la spunta comunque

Non sembrava più così scontato, ma alla fine il due volte campione del mondo reclama a gran voce il proprio posto. Max Verstappen conquista per la prima volta la pole position in Australia, e abbassa il record della pista di 1.1 secondo. Non un risultato tanto prevedibile, a causa dei problemi che hanno costretto il suo compagno di squadra ad abbandonare il Q1 a pochi minuti dall’inizio.



Una Red Bull, quella in Australia, che in effetti sembra avere più problemi a riscaldare gli pneumatici. Ma al termine del Q3 Verstappen riesce comunque a mettersi davanti al gruppo. “L’ultimo tentativo è stato molto buono.” afferma post qualifica. “Per tutto il weekend è stato difficile portare le gomme nella giusta finestra, che permettesse di spingere subito. Ma ha funzionato nel Q3. Sono molto contento del giro e di essere in pole position. Non vedo l’ora sia domani“.

Quando gli è stato chiesto dei problemi di cui lamentava in radio, relativi a batteria e scalo marce, Verstappen è stato di poche parole: “L’affidabilità sarà un problema? Normalmente no, ma cerchiamo sempre di ottimizzare e continueremo a farlo“. Verstappen non ha dubbi: forte di questa pole position, è pronto a prendersi la rivincita e a conquistare per la prima volta la vittoria in Australia. “La chiave sarà tenere in vita le gomme e gestirle bene. Sono salito sul podio una volta, ma stavolta voglio salire su un gradino diverso.” conclude l’olandese.