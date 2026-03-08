GP Australia: l’ordine d’arrivo a Melbourne

Sul circuito di Melbourne vince Russell davanti al compagno di squadra Antonelli, terzo posto per la Ferrari di Leclerc

La gara inaugurale della stagione ha confermato la grande competitività delle Frecce d’Argento, capaci di controllare la corsa dopo le prime fasi combattute con la Ferrari. Russell ha gestito il ritmo e la strategia fino alla bandiera a scacchi, ottenendo così il primo successo dell’anno. George Russell ha gestito la gara con grande autorità partendo dalla pole position. Il pilota Mercedes ha approfittato anche della strategia ai box durante una Virtual Safety Car, riuscendo a consolidare il vantaggio sugli avversari. Alle sue spalle ha chiuso il compagno di squadra Kimi Antonelli, autore di una gara solida e costante. Questo GP d’Australia non è stato senza sorprese, visto che nell’ordine d’arrivo solo 16 piloti hanno completato tutta la gara.

La Ferrari ha mostrato un buon passo gara soprattutto nelle prime fasi. Charles Leclerc ha lottato a lungo con Russell per la leadership nei primi giri, ma alla distanza la Mercedes si è dimostrata più veloce. Tra i protagonisti della gara anche Max Verstappen. Il campione olandese è partito dal fondo della griglia dopo un incidente in qualifica, ma è riuscito a risalire fino alla sesta posizione finale. Weekend difficile invece per la McLaren, con il campione del mondo Lando Norris quinto e l’idolo di casa Oscar Piastri costretto al ritiro prima della partenza dopo un incidente nel giro di formazione.

GP Australia: l’ordine d’arrivo

1. George Russell (Mercedes)

2.Kimi Antonelli (Mercedes)

3.Charles Leclerc (Ferrari)

4.Lewis Hamilton (Ferrari)

5.Lando Norris (McLaren)

6.Max Verstappen (Red Bull)

7.Oliver Bearman –(Haas)

8.Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9.Gabriel Bortoleto (Audi)

10.Pierre Gasly (Alpine)

11.Esteban Ocon (Haas)

12.Alex Albon (Williams)

13.Liam Lawson (Racing Bulls)

14.Franco Colapinto (Alpine)

15.Carlos Sainz (Williams)

16.Sergio Perez (Cadillac)

Ritirati: Stroll, Alonso, Bottas, Hadjar

Non partiti: Piastri, Hulkenberg

Cipriano Cecoro