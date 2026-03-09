Montoya: “La difesa di Lindblad mi ha sorpreso”

Montoya sorpreso dalla difesa di Lindblad su Verstappen

Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla difesa che Arvid Lindblad ha messo in atto su Max Verstappen durante il GP d’Australia. Il pilota colombiano ha elogiato l’impressionante debutto in Formula 1 del britannico Lindblad. Infatti il neo-pilota della Racing Bulls, alla sua gara di debutto, è riuscito a classificarsi in top 10, conquistando i suoi primi punti nel mondiale.

Lindblad è partito dalla nona casella e si è classificato ottavo, guadagnando ben 8 punti. Montoya ha lodato l’aggressività e il weekend pulito del britannico, definendoli impressionanti per essere solo la sua prima gara. L’ex pilota di Formula 1 ha poi sottolineato la battaglia tra Lindblad e Max Verstappen, durata un paio di giri prima che l’olandese superasse il britannico. Montoya ha evidenziato come il pilota della Racing Bulls abbia difeso con più aggressività sul pilota della Red Bull rispetto alle difese eseguite con altri piloti.

Montoya: “Avrebbe dovuto essere aggressivo con tutti”

“Ha avuto un weekend così pulito”, ha dichiarato Montoya a F1 TV. “Per tutto il weekend è stato aggressivo. Sarò onesto, l’unica cosa che ho pensato è che è stato così aggressivo solo con Max ed era in forma”. Poi continua: “Ma se si è così aggressivi con Max è meglio esserlo anche con tutti gli altri. E non lo è stato. E sono rimasto sorpreso”.

La co-conduttrice Betty Glover ha poi fatto un paragone tra il debutto dello stesso Montoya e quello di Lindblad. L’ex pilota ha risposto: “È stato fenomenale e lui è talentuoso. Ma quando arriva qualcuno che non guida una macchina con la livrea della Red Bull dovresti essere aggressivo allo stesso modo“. Alla domanda se vede somiglianze tra sé e il britannico, Montoya ha replicato: “Io sono stato molto più aggressivo nella mia carriera. È stata comunque una bella difesa e una bella gara da parte sua. Ha fatto un lavoro straordinario“.

Lindblad: “Ho dimostrato cosa sono capace di fare”

Ai microfoni di Sky Sports F1, dopo la gara, Lindblad ha dichiarato di essere rimasto abbastanza senza parole per la sua performance in pista, convinto di aver dimostrato cosa è in grado di fare. “Sono piuttosto senza parole, a dire il vero. È stata una gara folle“, ha esordito. “All’inizio del weekend i punti non erano ciò che mi aspettavo. Avevo delle speranze dopo la qualifica, ma sono estremamente felice“. Ha poi continuato: “Sono grato a tutti, al team, a RBPT e a Ford, per avermi dato un pacchetto buono per lottare“.

“Ma, sinceramente, non credo che arrivare a punti riassuma davvero la gara”, ha detto. “Trovarmi in terza posizione al primo giro è stato molto più di quanto mi aspettassi. Credo di aver dimostrato alla gente un po’ di quello che sono in grado di fare“. Quando gli è stato chiesto nello specifico della sua difesa su Verstappen, ha aggiunto: “Ho lavorato tutta la mia vita per arrivare in Formula 1 e questo weekend è stato un momento davvero speciale per me”.

“Ho molto rispetto per tutti i piloti, per i piloti più esperti di me e che hanno fatto un lavoro straordinario. Ma non ho intenzione di arrendermi e cedere loro la posizione. Sono qui per combattere“. Ha poi concluso dicendo: “Quando sono in macchina, sono un concorrente spietato e sfrutto ogni centimetro che riesco ad ottenere. Credo di averlo dimostrato fin dal primo giro”.