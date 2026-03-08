Gran Premio Australia, Leclerc: “La partenza è stata emozionante”

Gran Premio Australia, Leclerc chiude terzo dopo una gara combattuta

Il Gran Premio d’Australia si chiude con il terzo posto di Charles Leclerc, autore di una gara combattuta e ricca di duelli nelle prime fasi. La vittoria è andata a George Russell con la Mercedes in 1:23:06.801, davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (+2”974), mentre il pilota Ferrari ha completato il podio con un distacco di +15”519 e il giro veloce personale in 1:22.579.

In conferenza stampa, il monegasco ha analizzato una gara complessa, segnata dalla gestione dell’energia e da una prima parte molto combattuta, soprattutto nel duello iniziale con Russell.

Gran Premio Australia, Leclerc: “È stata una gara molto complicata per la gestione dell’energia”

In conferenza stampa dopo il Gran Premio d’Australia, Charles Leclerc ha raccontato le difficoltà incontrate durante la gara, sottolineando come la gestione dell’energia abbia reso la corsa particolarmente impegnativa fin dai primi giri.

“È stata una gara molto complicata. Onestamente, in partenza nessuno di noi sapeva cosa aspettarsi a causa della gestione dell’energia. Questo rende tutto ancora più difficile anche nei sorpassi e in difesa, perché non sai esattamente quando la batteria smetterà di spingere sul rettilineo”.

Il pilota della Ferrari ha spiegato come questa variabile abbia reso le battaglie in pista molto più complesse rispetto al solito. “Quando difendi la posizione può esserci una differenza enorme di velocità. Per questo è stato tutto molto impegnativo”.

Il duello iniziale con Russell

Leclerc ha commentato la partenza, che lo ha visto protagonista di un intenso duello con George Russell per la leadership, culminato in un sorpasso spettacolare alla prima curva. “Sono contento di essere uscito da quella battaglia in prima posizione all’inizio, ma purtroppo non sono riuscito a mantenerla per il resto della gara”, ha detto il monegasco.

“Il sorpasso è arrivato più in frenata che in accelerazione. Quando si sono spente le luci, è stato complicato perché eravamo tutti al limite, ma quel momento ci ha anche avvantaggiato”, ha aggiunto, sottolineando quanto sia stata intensa e tecnica la fase iniziale della gara.

Nonostante le difficoltà, Leclerc ha apprezzato la competitività dei primi giri: “La prima parte della gara è stata divertente. Alla fine, il terzo posto era probabilmente il massimo che potevamo ottenere oggi”.

Il passo gara e il confronto con Mercedes

Guardando all’andamento complessivo della gara, Leclerc ha riconosciuto che la Mercedes sembrava avere qualcosa in più sul passo. “Non penso che avremmo potuto avere una possibilità migliore per la vittoria. Forse mi sbaglio, ma oggi la Mercedes sembrava avere un po’ più passo rispetto a noi”.

Allo stesso tempo, il pilota Ferrari ha visto anche un segnale positivo rispetto alle sensazioni del giorno precedente. “Forse non tanto quanto avevamo visto ieri, e questo è positivo. Però non penso che avremmo potuto davvero giocarci la vittoria”.