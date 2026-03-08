Panico all’avvio del Gp di Australia: Colapinto sfiora Lawson

Colapinto sterza all’ultimo: evitato incidente con Lawson

Il via del Gp di Australia, e della stagione 2026 di Formula 1, è stato dominato da attimi di caos e paura. Allo scoccare del semaforo verde infatti, Franco Colapinto, ha evitato, con una manovra non poco rischiosa, la vettura di Liam Lawson. La Racing Bulls, a causa di un problema tecnico, non si è avviata come le altre, restando bloccata nel traffico e mettendo in pericolo le monoposto. Un dramma evitato per miracolo, grazie ad una mossa fulminea del pilota argentino che ha scongiurato il peggio.

“Non so come sia potuto succedere” ha dichiarato Lawson ancora scosso “Ho avviato la vettura ma ho perso potenza. Non era mai successo nei test”. Dal canto suo, Colapinto si ritiene estremamente fortunato. “Queste cose possono succedere con le nuove vetture ma è stato davvero molto pericoloso” ha continuato il pilota Alpine.

Un episodio che ha riaperto il dibattito sul nuovo regolamento

Il Gp di Australia è stata la gara inaugurale di un nuovo, e contestatissimo, regolamento. Ciò che si è visto oggi infatti, secondo molti è il segnale di quanto le nuove vetture, possano avere problemi di stabilità in partenza. La scena, rivista nel retropodio dal vincitore George Russell e da Kimi Antonelli e Charles Leclerc (rispettivamente secondo e terzo classificato), mostra chiaramente il momento in cui la vettura resta bloccata nel traffico di Melbourne. La FIA cercherà di indagare sul problema e, come detto in precedenza da Domenicali, potrebbe anche accadere che le regole vengano cambiate in corso d’opera.

L’episodio, si inserisce in una gara particolarmente concitata che, oltre ad un avvio caotico, ha visto anche sei ritiri e il dominio pressoché assoluto di una Mercedes che ha conquistato il primo podio della nuova era. Ora non resta che attendere il prossimo weekend con il Gran premio di Cina e nuovi, probabili, colpi di scena.