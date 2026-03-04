GP Australia-Melbourne, anteprima: qualche info

Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026, round 1°. Si comincia dall’Albert Park di Melbourne. Tante le novità…

Finalmente, è di nuovo Race Week, il primo dell’anno e della stagione 2026. Ad alzare i veli sul nuovo campionato e di conseguenza alla nuova era della Formula 1, è il GP Australia e la città di Melbourne, con il suo Albert Park.

Sono passati appena due mesi, quasi tre dal gran premio conclusivo della stagione 2025, in Abu Dhabi, durante i quali i team hanno lavorato e ultimato le vetture che tra poche ore, scenderanno in pista per le prime sessioni di prove libere del calendario. Vetture che abbiamo visto, tra le presentazioni e i primi test. Ma ora dopo tante chiacchiere e notizie che ci hanno accompagnati, nel corso di questa lunga pausa, è ora di iniziare a fare sul serio!

Tutto è pronto, o quasi all’Albert Park Circuit, in attesa che i team, piloti e vetture arrivino. Purtroppo le nuove tensioni belliche in Medio Oriente, hanno condizionato il viaggio dei team, piloti e addetti ai lavori della Formula 1, in direzione Australia, tra preoccupazioni per possibili ritardi, tra chi è rimasto bloccato senza poter prendere un volo, e chi si è dovuto riorganizzare. Con la speranza che tutti riescano ad arrivare, e a prendere parte agli ultimi preparativi all’interno del circuito, tra box e paddock da allestire, in vista del weekend.

L’inizio di una nuova Era: nuove vetture, nuovi regolamenti..

Per il secondo anno consecutivo, il GP Australia farà da apripista alla nuova stagione di Formula 1, che per questo 2026, che si presenta in una veste totalmente nuova: l’ingresso ufficiale della nuova era, con i nuovi regolamenti che hanno portato a creare vetture completamente diverse, rispetto all’ultimo anno.

Vetture più piccole e contenute, rispetto alle precedenti viste fino alla stagione 2025. Nuove linee e tante novità al livello aerodinamico, tecnico, tecnologico, power unit, pneumatici… con tutto ciò, anche i regolamenti sono cambiati.

Abbiamo intravisto qualcosa, dalle presentazioni ai primi test in pista, ma ovviamente l’attesa per la prima gara ci porterà a voler scoprire e conoscere di più su questa Formula 1. Quindi non ci resta che, seguire il weekend del GP Australia.

Riparte la caccia a…

Nuovo campionato, tante novità, ma stessi obiettivi: vincere! Chi ci riuscirà? Lo scopriremo…

Si riparte dai Campioni del Mondo in carica, McLaren e Lando Norris, i quali sicuramente avranno molti occhi puntati su di loro. Attenzione agli avversari, i quali cercheranno di fare meglio e batterli nel corso della stagione. Grande attenzione per il pilota di casa, Oscar Piastri, pronto a iniziare la sua quarta stagione nel miglior modo, con l’obiettivo di riuscire a portare a casa un buon risultato, di fronte ai tifosi australiani. Nel 2024, ha dismostrato di avere una buona competitività, e la passata stagione è stato a lungo leader della classifica, fino al sorpasso subito da Lando Norris verso le ultime gare.

Grande attenzione per Mercedes e Ferrari, che si sono presentate molto agguerrite fin dai test pre-stagionali.

Dopo l’annus horribilis 2025, la Scuderia Ferrari riparte con l’obiettivo di voltare pagina e tornare a vincere, in gara, e non solo: riportare il titolo che a Maranello, manca da quasi 18 anni. Ce la farà?

La SF-26, la vettura della Scuderia Ferrari per la stagione 2026, fin dalla sua presentazione ha destato molta curiosità. Nei test pre-stagionali, sono state scoperte alcune novità tecniche e aerodinamiche, e le prestazioni intraviste, sembrano aver riportato una certa positività intorno alla Rossa. Insomma, l’attesa per vedere in azione la SF-26 in un weekend di gara, cresce sempre di più.

Per il secondo anno consecutivo, saranno Charles Leclerc e Lewis Hamilton, a guidare e sfidare gli avversari, con l’obiettivo di riportare la Ferrari a vincere.

Mercedes si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di tornare a essere la protagonista, di qualche stagione fa (prima dell’arrivo delle vetture a effetto a suolo). Nei recenti test, la vettura si è mostrata ben messa, nonostante qualche problema con il motore. George Russell e Andrea Kimi Antonelli, saranno la coppia di alfieri delle Frecce d’Argento per il secondo anno consecutivo: per l’italiano dopo l’esordio nella passata stagione, sarà tra i protagonisti da tenere d’occhio.

Tra gli altri pretendenti, attenzione alla Red Bull e a Max Verstappen. Il team di Milton Keynes, si presenta con tante novità, a partire dalla power unit prodotta e creata dalla stessa, in collaborazione con Ford.

Toh! chi si rivede

Tra i team e i piloti, grande attesa per i nuovi arrivati, in particolare Audi e Cadillac. Tra i piloti, l’unico esordiente in Formula 1 è Arvid Lindblad. Il pilota britannico, non ancora 19enne, è il secondo pilota del team Racing Bulls accanto Liam Lawson.

Dopo più di una stagione, ritroviamo due volti: Valtteri Bottas e Sergio Perez. Entrambi, data la loro lunga esperienza in Formula 1, sono stati scelti da Cadillac, per questa stagione d’esordio del nuovo team.

Come abbiamo detto prima, il GP Australia è la gara di casa per Oscar Piastri. Ma, anche per Liam Lawson nativo della vicina Nuova Zelanda, questa è considerata la gara di casa.

The Albert Park Circuit

La Formula 1 arriva in Australia per partecipare al Gran Premio, presente da molti anni nel calendario. Le prime edizioni si disputarono dal 1985 al 1996 sul circuito di Adelaide, per poi spostarsi a Melbourne sul tracciato dell’Albert Park dove tuttora si corre. La stagione di Formula 1 si è sempre aperta a Melbourne, tranne in quattro occasioni (2006, 2010, 2022 e 2023).

Il tracciato si snoda nel centro della città di Melbourne, ricavato collegando le strade perimetrali del lago sito nel parco solitamente adibite al traffico ordinario. Nel corso degli anni la pista subì delle modifiche, con la realizzazione di un nuovo rettilineo di partenza, box e alcune curve, mantenendo una pista dalle medie sul giro elevate malgrado sia un circuito semi-cittadino.

Nel 2021, sono stati iniziati dei lavori, che hanno modificato il tracciato e il layout, facendolo diventare molto più veloce e spettacolare rispetto al passato: pista più ampia, curve modificate e un nuovo asfalto.

Gli interventi principali, sono stati tra la curva 1 e 2, teatro di diversi incidenti nel passato, anche a causa della carreggiata piuttosto stretta. Ampliate le curve 1, 3 e 6. È stata rimossa la chicane, tra le curve 9 e 10, al suo posto è stato realizzato un rettilineo. Alla curva 13, è stata riallineata la Ross Gregory Drive, con una leggera estensione di Lakeside Drive, per creare un angolo stretto tra le curve 13 e 14. Anche qui, la curva è stata allargata di 3 metri. Allargata la curva 15 di 3,5 metri. Infine, anche la corsia box ha subito dei lavori, e ora è più larga rispetto al passato.

Il tracciato ora è lungo 5.275 metri ed è caratterizzata da 14 curve, 9 a destra e 5 a sinistra.

Pirelli: C3, C4, C5

Per il primo round della stagione, Pirelli sceglie il tris più morbido della gamma 2026, ovvero:

C3 PZero White Hard;

C4 PZero Yellow Medium;

C5 PZero Red Soft

Scelta vista anche nelle ultime due edizioni del GP Australia, tuttavia, sia le vetture che gli pneumatici hanno subito dei cambiamenti. Le gomme, quest’anno hanno un’impronta a terra e un diametro totale ridotti, mantenendo il cerchione di 18″.

Le caratteristiche del circuito dell’Albert Park, con i suoi 5,278 km di lunghezza, intervallate da rettilinei veloci e curve tecniche a bassa e media velocità, non sollecitano in maniera elevata i pneumatici. Il degrado qui, è generalmente legato all’usura e non per via dei fattori termici. La pista utilizza strade, percorse dal traffico cittadino, dunque l’asfalto è molto liscio. Lo scorso anno, nei giorni che non sono state caratterizzata dalla pioggia, era comparso del graining, anche se in maniera molto contenuto.

Strategia

Il GP Australia, rappresenta il primo vero banco di prova della nuova Formula 1. Dunque, le prime prove libere saranno sfruttate dalle squadre per conoscere al meglio le nuove vetture, studiare come si comportano con il carico di benzina e le varie mescole. Al termine, i team analizzeranno il tutto, in particolare le performance sia nei long run in vista della gara, sia nel giro secco in preparazione delle qualifiche. Da lì, si studieranno le possibili strategie da adottare in gare.

Che tempo farà?

Come di consueto, vediamo le condizioni meteo attese nel weekend nella città di Melbourne e all’Albert Park Circuit.

Venerdì 06 marzo 2026

Temperature: max 22°C, min 15°C; cielo nuvoloso, tendente a schiarirsi nel pomeriggio. Possibile pioggia intorno alle 13.00. Umidità intorno al 71%. Vento con raffiche da 6 a 11 km/h

Sabato 07 marzo 2026

Temperature: max 19°C, min 15°C; cielo nuvoloso, con possibilità di nebbia nel pomeriggio. Niente pioggia. Umidità intorno al 64%. Vento, con raffiche sui 17 km/h

Domenica 08 marzo 2026

Temperature: max 26°C, min 13°C; cielo con nubi sparse, ma soleggiato. Niente pioggia. Umidità intorno al 60%. Vento sui 15 km/h