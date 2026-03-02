Formula 1 2026 al via, vademecum

Una piccola guida sulla stagione di Formula 1 2026, ormai prossima ad alzare il sipario

Nel weekend prenderà il via, la nuova era della Formula 1, con il GP d’Australia che fa da apripista alla nuova stagione 2026. Tante le novità e cambiamenti, che hanno caratterizzato i team, le vetture e i piloti, che si sfideranno ad ogni Gran Premio della stagione.

Come nella passata stagione, anche questo calendario sarà molto lungo, con 24 gare da disputare: si inizia l’8 marzo con il GP d’Australia, per concludersi il 6 dicembre con il GP di Abu Dhabi. Saranno 6 le Sprint Race, in programma in Cina, Miami, Canada, Regno Unito, Olanda e Singapore. Tra le novità, è Madrid che debutta in calendario con il Gran Premio, mentre non è presente Imola.

Novità tecniche e Regolamento 2026

Con i nuovi regolamenti, sono molte le novità tecniche e aerodinamiche che debutteranno sulle vetture. Tra le tante cose, da segnalare l’aerodinamica attiva sia per l’ala anteriore che per quella posteriore. Le power unit in Formula 1, ora sono caratterizzate da un aumento della potenza elettrica, suddiviso in quasi 50/50 tra componente termico ed elettrico, e l’uso di carburanti 100% sostenibili.

Sulla griglia di partenza, vedremo 11 team per un totale di 22 vetture, a seguito dell’ingresso di Cadillac, e nuovi piloti, tra rookie e il ritorno di vecchie conoscenze.

In vista dell’avvio della stagione, ecco qui una piccola guida di quello andremo ad assistere.

I team

La McLaren si presenta da team campione del mondo costruttori in carica, avendo conquistato il titolo nel 2024 e nel 2025. Al volante, il pilota Lando Norris campione del mondo in carica. Accanto al pilota britannico, anche quest’anno ci sarà Oscar Piastri.

Vettura : MCL40

: MCL40 Piloti : Lando Norris (1) & Oscar Piastri (81)

: Lando Norris (1) & Oscar Piastri (81) Team: Principal: Andrea Stella

Principal: Andrea Stella Motore: Mercedes

It’s always “IYKYK” and not “Here’s how you get to know” Well, here is everything you need to know about watching F1 ahead of the new season #McLarenF1 — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) March 1, 2026

La Mercedes, si prepara alla nuova stagione con l’obiettivo di dimenticare gli ultimi disastrosi anni, con l’ingresso delle vetture a effetto suolo. Nei test, la nuova W17 è sembrata molto forte, tanto che le Frecce d’Argento sono tra le favorite per il titolo di quest’anno, e George Russell il pilota da tenere d’occhio e da battere.

Accanto a George Russell, per il secondo anno consecutivo, ci sarà il giovane Andrea Kimi Antonelli. Dopo il debutto nel 2025, il pilota italiano ora dovrà mostrare di essere più cresciuto, e capace di essere in lotta anche per le posizioni più importanti.

Vettura : W17

: W17 Piloti : George Russell (63) & Andrea Kimi Antonelli (12)

: George Russell (63) & Andrea Kimi Antonelli (12) Team: Principal: Toto Wolff

Principal: Toto Wolff Motore: Mercedes

Scuderia Ferrari

Ferrari si prepara ad affrontare la stagione 2026, con l’obiettivo di riscattare la deludente 2025. Inoltre, sono quasi trascorsi 18 anni dall’ultimo titolo iridato conquistato dalla Rossa in Formula 1.

La Scuderia, si presenta con la SF-26, una vettura caratterizzata da molte novità, a partire da una particolare ala posteriore che ha un meccanismo, che le consente di rotare di 180 gradi.

Vettura : SF-26

: SF-26 Piloti : Lewis Hamilton (44) & Charles Leclerc (16)

: Lewis Hamilton (44) & Charles Leclerc (16) Team : Principal: Fred Vasseur

: Principal: Fred Vasseur Motore: Ferrari

Red Bull, novità Ford

Red Bull si presenta per la prima volta, con una vettura interamente prodotta dallo stesso team. La RB22, sarà spinta dalla DM01, una nuova power unit sviluppata da Red Bull e in collaborazione con Ford powertrains: il nome è un omaggio al fondatore dell’azienda di bevande energetiche.

Vettura : RB22

: RB22 Piloti : Max Verstappen (3) & Isack Hajdar (6)

: Max Verstappen (3) & Isack Hajdar (6) Team Principal : Laurent Mekies

: Laurent Mekies Motore: Red Bull-Ford

Il 2026 non è iniziato benissimo per la Williams. Il team ha dovuto saltare i test di Barcellona, a febbraio, riuscendo ad essere presente in Bahrain, prendendo parte soltanto a due giornate. La FW48 ha avuto qualche problema in fase di sviluppo, con il telaio che non riusciva a superare il crash test, e a ricevere l’omologazione FIA. Il team di James Vowles, ha quindi cercato di rimediare all’inconveniente, riuscendo a portare la vettura in pista con un notevole ritardo, rispetto agli altri.

Vettura : FW48

: FW48 Piloti : Carlos Sainz (55) & Alex Albon (23)

: Carlos Sainz (55) & Alex Albon (23) Team Principal : James Vowles

: James Vowles Motore: Mercedes

Haas & Toyota

La Haas, è stata protagonista in positivo dei test pre-stagionali insieme alla sua VF-26. Ciò porterebbe a renderla, una vettura da tenere d’occhio nel corso della stagione, e una possibile contendente tra i team di centro gruppo. La power unit Ferrari, sembra essere molto forte quest’anno. Per Haas, gli ingredienti per una grandissima stagione, sembrano esserci.

Haas si presenta con una nuova livrea per la VF-26, dettata dall’ingresso di Toyota come partner. Colori e loghi tipici del costruttore giapponese, sono presenti su tutta la vettura.

Vettura : VF-26

: VF-26 Piloti : Oliver Bearman (87) & Esteban Ocon (31)

: Oliver Bearman (87) & Esteban Ocon (31) Team Principal : Ayao Komatsu

: Ayao Komatsu Motore: Ferrari

Aston Martin, una verdona che non splende

Aston Martin aveva creato molto entusiasmo su di sé, in vista del 2026, a seguito dell’ingaggio di Adrian Newey e l’ingresso di Honda come nuovo partner e fornitore di power unit. Tuttavia, il forte ritardo ai test di Barcellona e i problemi accusati sulla power unit in Bahrain, hanno offuscato quel luccichio iniziale.

La situazione non è del tutto semplice, con la stagione che si prospetta già in alto mare. Per Aston Martin, sarà un completo disastro o in parte sì?

Vettura : AMR26

: AMR26 Piloti : Fernando Alonso (14) & Lance Stroll (18)

: Fernando Alonso (14) & Lance Stroll (18) Team Principal : Adrian Newey

: Adrian Newey Motore: Honda

La Racing Bulls è l’unico team, al di fuori di Red Bull a utilizzare la power unit proveniente da Milton Keynes. La VCARB03, sarà spinta da Red Bull-Ford power unit e sarà guidata da Liam Lawson e l’esordiente Arvid Lindblad.

Vettura : VCARB03

: VCARB03 Piloti : Liam Lawson (30) & Arvid Lindblad (41)

: Liam Lawson (30) & Arvid Lindblad (41) Team Principal : Alan Permane

: Alan Permane Motore: Red Bull-Ford

You didn’t think we would leave Bahrain without a dump did you??? #F1 #VCARB #F1Testing pic.twitter.com/0VJZpUQvuE — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) February 21, 2026

Alpine è alla ricerca di rinnovamento nel 2026. Dopo una difficile stagione, conclusa in ultima posizione con un misero bottino di punti, Alpine si è dedicata interamente al 2026. Un vero e proprio reset, in vista della nuova era della Formula 1.

Da qui, ecco la A526, la nuova vettura caratterizzata da una serie di dettagli aerodinamici ben visibili. Inoltre, è anche la prima vettura di Enstone, spinta da motore Mercedes. La livrea è caratterizzata, dalla solita colorazione blue e rosa, legata allo sponsor BWT.

Vettura : A526

: A526 Piloti : Pierre Gasly (10) & Franco Colapinto (43)

: Pierre Gasly (10) & Franco Colapinto (43) Team Principal : Flavio Briatore

: Flavio Briatore Motore: Mercedes

New entry: Audi e Cadillac

Tra le novità di questa stagione, è il debutto di Audi come team. La Casa Costruttrice tedesca, dopo aver acquisito la Sauber, presenta la R26, la sua prima vettura spinta da una propria power unit, creata nella fabbrica di Neuburg.

Vettura : R26

: R26 Piloti : Nico Hulkenberg (27) & Gabriel Bortoleto (5)

: Nico Hulkenberg (27) & Gabriel Bortoleto (5) Team Principal : Jonathan Wheatley

: Jonathan Wheatley Motore: Audi

Cadillac è un’altra new entry di questa stagione.

I piloti che guideranno la MAC-26, saranno due vecchie conoscenze, Sergio Perez e Valtteri Bottas. Cadillac per le sue prime stagioni, sarà spinta power unit Ferrari, per poi utilizzare una propria, che sarà creata, sviluppata e montata sulle proprie vetture, nel 2029, quando arriverà un nuovo regolamento e nuovi motori.

Vettura : MAC-26

: MAC-26 Piloti : Valtteri Bottas (77) & Sergio Perez (11)

: Valtteri Bottas (77) & Sergio Perez (11) Team Principal : Graeme Lowdon

: Graeme Lowdon Motore: Ferrari