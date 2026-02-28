Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, nozze a Montecarlo

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sposi a Montecarlo

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono detti sì a Montecarlo, scegliendo la loro terra come cornice di un momento tanto atteso quanto riservato. La cerimonia si è svolta in forma privata, lontano da fotografi e riflettori, nel massimo riserbo. Nonostante la discrezione, sui social sono rapidamente apparsi alcuni video che ritraggono i novelli sposi sorridenti a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa, mentre attraversano le rinomate strade del Principato.

La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso novembre. Le nozze sono state celebrate a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Formula 1. Il Campionato prenderà il via nel weekend dal 6 all’8 marzo con il Gran Premio d’Australia a Melbourne.

Chi è Alexandra Saint Mleux

Alexandra Saint Mleux, classe 2002, è una modella e influencer di origini franco-latinoamericane, laureata in Storia dell’Arte all’École du Louvre. Ha raggiunto la popolarità sui social grazie a contenuti dedicati a moda, arte visiva e viaggi, contraddistinti da uno stile sempre elegante e ricercato.

I due fanno ufficialmente coppia fissa dall’inizio del 2023. Da allora, Alexandra è stata spesso presente nei paddock di tutto il mondo al fianco di Charles, accompagnandolo nei suoi impegni sui circuiti internazionali insieme al loro bassotto Leo, diventato ormai una presenza immancabile nei weekend di gara.

Un inizio 2026 da sogno per Leclerc, tra matrimonio e segnali positivi in Ferrari

Non poteva iniziare meglio questo 2026 per Charles Leclerc, tra la gioia del matrimonio e le prime indicazioni positive emerse dai test pre-stagionali della Scuderia Ferrari. Il team di Maranello si è presentato con una vettura competitiva, mettendo in mostra soluzioni tecniche innovative e prestazioni incoraggianti. Tuttavia, sarà soltanto la pista, con l’avvio della stagione, a svelare il reale valore della monoposto e i progressi raggiunti.